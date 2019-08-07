HABER

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

 DÜNYACA ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, sokak ve barınakta kalan sahipsiz hayvanlar yararına İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verecek.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de

Mehmet KURT/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- DÜNYACA ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola, sokak ve barınakta kalan sahipsiz hayvanlar yararına İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verecek.
Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından sahipsiz hayvanlar yararına gerçekleştirilen konserde, İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve arp sanatçısı Victor Espinola ile birlikte birçok isim sahneye çıkacak. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de yapılacak konserin gelirinin tamamı, Çeşme'deki sahipsiz hayvanlara aktarılacak. Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle bilinen Safina, bu kez sevilen şarkıcı Nez ile düet yapacak. İzmir Filarmoni Orkestrası'ndan 45 kişilik bir grubun da eşlik edeceği konser, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Ayrıca konserin bir gün öncesinde ise Aya Yorgi Koyu'ndaki bir kumsalda 'Pre-Party' düzenlenecek. Alessandro Safina'nın ev sahipliği yapacağı partinin geliri de yine sahipsiz hayvanlar yararına kullanılmak üzere ÇESAL'a bağışlanacak. Partiye katılanlar hem Alessandro Safina ile tanışma fırsatını yakalayacak, hem de Victor Espinola'dan, DJ Drummer Jay ve DJ Su Yıldız eşliğinde harika bir harp ve davul şovu izleyecek.

FOTOĞRAFLI

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'deDünyaca ünlü İtalyan tenor, sokak hayvanları için Çeşme'de

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Fatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştuFatma Turgut Akmerkez’de sevenleriyle buluştu
Küçükçekmece’de kurban bayramı için tüm önlemler alındıKüçükçekmece’de kurban bayramı için tüm önlemler alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aramıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.