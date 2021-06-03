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Dünyaca ünlü Kangal köpekleri İzmir'deki cezaevlerini koruyacak

03.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın dünyaca ünlü ‘Anadolu Aslanı’ olarak bilinen Kangal Köpekleri İzmir’deki cezaevlerinde bekçilik görevine hazırlanıyor. 2 kilometreye kadar koku alma ve 25 kilometreye kadarda görme yetenekleriyle düşmana göz açtırmayan Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpeği olarak biliniyorlar.

Dünyaca ünlü Kangal köpekleri İzmir'deki cezaevlerini koruyacak

Daha önceleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyette görev alan, bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri şimdide İzmir’deki cezaevlerini koruyacak.

Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar önümüzdeki günlerde İzmir’e yola çıkacak. Parti parti gönderilmesi planlanan Kangallar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman ellerde eğitilerek cezaevlerinin korunmasında bekçi köpeği olarak görev alacak.

İZMİR'DEKİ CEZAEVLERİ KANGAL KÖPEKLERİYLE KORUNACAK

Kangal Köpeği Yetiştiricisi Umut Taşdelen, kangal köpeklerinin İzmir’deki cezaevlerinde görev alacağını söyleyerek, “Dünyaca ünlü Kangal Köpeklerimiz yeni bir göreve hazırlanmaktadır. İzmir’deki cezaevlerinde bekçilik amaçlı görev alacaklardır. Daha önce de bilindiği gibi emniyet grupların ve Türk silahlı kuvvetlerinde görev almıştı. Şimdi de İzmir’deki cezaevlerimizde yer alacaktır. Kangal köpekleri bilindiği gibi içgüdüsel olarak görevini en iyi şekilde yapan bir ırktır. Bekçilik ve koruma iç güdüsü oldukça yüksek bir köpektir. Uzaktan gelebilecek tehlikelere karşı bekçiliği iyi yapan bir ırktır” dedi.

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YOLA ÇIKACAK

Taşdelen, kangal köpeklerinin önümüzdeki hafta içinde İzmir’e yola çıkacağını ifade ederek, “İzmir’deki cezaevlerimize 10-15 tane kangal yavrusunu hazırlıyoruz. Oraya göndereceğiz. Sağlık kontrolleri yapılıp, aşıları tamamlandıktan sonra görev alacaklar. Kangal köpekleri, koku alma özelliği üst düzeydedir. Gözleri oldukça keskindir, uzaktan gelebilecek tehlikeyi görebilme kapasitesi ileridir, hissiyatlı bir hayvandır. JAKEM’in eğitim veren askeri personeli var. Profesyonel eğitimciler kangalları orada eğitecekler. Yavrularımızı parti parti göndereceğiz. Önümüzdeki hafta içi inşallah ilk partiyi İzmir’e göndereceğiz” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Sivas
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KÜÇÇÜKKEN ÇOK SEVİMLİLER BÜYÜDÜKÇE ÜRKÜTÜCÜ OLUYORLAR......AMA AKANGALLAR CANDIR....

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