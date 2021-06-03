Dünyaca ünlü Kangal köpekleri İzmir'deki cezaevlerini koruyacak

Daha önceleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyette görev alan, bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri şimdide İzmir’deki cezaevlerini koruyacak.

Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar önümüzdeki günlerde İzmir’e yola çıkacak. Parti parti gönderilmesi planlanan Kangallar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman ellerde eğitilerek cezaevlerinin korunmasında bekçi köpeği olarak görev alacak.

İZMİR'DEKİ CEZAEVLERİ KANGAL KÖPEKLERİYLE KORUNACAK

Kangal Köpeği Yetiştiricisi Umut Taşdelen, kangal köpeklerinin İzmir’deki cezaevlerinde görev alacağını söyleyerek, “Dünyaca ünlü Kangal Köpeklerimiz yeni bir göreve hazırlanmaktadır. İzmir’deki cezaevlerinde bekçilik amaçlı görev alacaklardır. Daha önce de bilindiği gibi emniyet grupların ve Türk silahlı kuvvetlerinde görev almıştı. Şimdi de İzmir’deki cezaevlerimizde yer alacaktır. Kangal köpekleri bilindiği gibi içgüdüsel olarak görevini en iyi şekilde yapan bir ırktır. Bekçilik ve koruma iç güdüsü oldukça yüksek bir köpektir. Uzaktan gelebilecek tehlikelere karşı bekçiliği iyi yapan bir ırktır” dedi.