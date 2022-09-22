Dünyaca ünlü lüks markaların kokusuna hayran kalacağınız erkek parfümleri

Güzel ve hoş kokmak, her şeyden önce kendimize verdiğimiz değerin bir göstergesi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki süründüğümüz hoş kokular; enerjimizi yükseltiyor, mutlu hissettiriyor, özgüvenimizi arttırıyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor. Bir imza gibi üzerimizde taşıdığımız kokular, çevremizdeki insanlarda da dikkat çekici bir etki yaratıyor. Siz de kokunuzun hafızalara kazınmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, dünyaca ünlü lüks markaların kokusuyla baş döndüren erkek parfümlerini keşfedelim.

1.Ezber bozan, sıradışı: Chanel Allure

Kullanıcı yorumları:

"İnanılmaz bir koku. Adeta narenciye bahçesi. Chanel’in ürettiği en iyi parfüm."

"Kalıcılığı müthiş. Yıllardır kullanıyorum ve vazgeçemiyorum. Denemediyseniz deneyin, bayılacaksınız."

2. Tutku dolu, samimi: Le Labo Santal 33

Kullanıcı yorumları:

"Tam istediğim maskülen koku."

"Muhteşem ötesi bir koku. Bayıldım. Pişman olmazsınız, alın."

3. Çekici, baştan çıkarıcı: Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540

Kullanıcı yorumları:

"Çok özel bir koku bence. Gece kullanıma daha uygun geliyor bana. İnanılmaz çekici olduğunu da ekleyeyim."

"Ne çok hafif ne çok yoğun ama güçlü bir koku, bir o kadar da ferah. Beni mutlu ediyor."

4. Erkeksi, saygın: Clive Christian 1872

Kullanıcı yorumları:

"Favori kokum. Herkesin kullandığı bir parfüm olmadığı için de ayrıca çekici geliyor bana."

"Şişe tasarımı bile başlı başına zevkli. Kokusunu siz düşünün." Ürünü İncele

5. Sıcak, karşı konulamaz: Tom Ford Soleil Blanc

Kullanıcı yorumları:

"Eğlenceli biriyim. Tarzımı yansıttığına inandığım bir koku. Çevremdekiler de benimle aynı fikirde."

"Tam bir yaz parfümü bence. Kokusu müthiş. Çok seviyorum."

6. Gizemli, asi: Dior Sauvage

Kullanıcı yorumları:

"Efsane bir parfüm. Çok yoğun olduğunu söylemem gerek iki fıs yetiyor. Kız arkadaşım çok beğendi, koklamaya doyamadı."

"Yedi yıldır kullanıyorum. Parfüm inanılmaz güzel."

7. Zengin, yoğun: Paco Rabanne One Million Elixir

Kullanıcı yorumları:

"Kokusu gerçekten çok güzel ve çok kalıcı."

"Onlarca parfüm kullandım böyle kalıcı bir parfüm görmedim. Efsane resmen."

8. Benzersiz, şehvetli: Tom Ford Black Orchid

Kullanıcı yorumları:

"Kokusu kaliteli ve çok etkileyici. Kalıcılığı çok iyi."

"Eşimin istediği bir üründü. Hediye aldım, çok mutlu oldu. Kokusu çok güzel." Ürünü İncele

9. Heyecan verici: Versace Pour Homme

Kullanıcı yorumları:

"Tüm zamanların klasiği. Muhteşem klasik. Her ortamda her saate uygun. Tüm bunların yanında bir şekilde maskülen olmayı da başarıyor."

"Müthiş fresh bir kokusu var."

10. Güçlü ve dengeli: Issey Miyake L'eau D'ıssey

Kullanıcı yorumları:

"Ürünü kullandım, banyodan sonra bile kokusu hala üzerimde. Güzel ve kalıcı bir kokusu var."

"Mükemmel bir parfüm. Kokusu da insanın içini ferahlatıyor."



