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Kadınların çok beğendiği baş döndüren 10 erkek parfümü

15.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerin imzası gibi üzerinde taşıdığı kokular, özellikle kadınlar üzerinde dikkat çekici bir etki yaratıyor. Siz de hafızalara kazınmasını istediğiniz baş döndüren bir kokuya ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, kadınların en beğendiği erkek parfümlerini birlikte keşfedelim. İşte o büyüleyici kokular!

Kadınların çok beğendiği baş döndüren 10 erkek parfümü

Herkes başkaları üzerinde iz bırakmak ve akılda kalmak ister. Bunun en etkili yolu da hoş kokmaktan geçer. Kendinize duyduğunuz sevgiyi ve özeni perçinlemenizi sağlayacak, bunu yaparken çevrenizdeki insanları, özellikle de kadınları etkileyebileceğiniz güçlü ve hoş kokulu parfümler bulunuyor. Birçoğu araştırmalara da konu olmuş, kadınların "İşte bu koku" dediği parfümlerle sizleri tanıştırmaya geldik. Kadınların bayıldığı, kokusuyla karşınızdaki kişide hayranlık uyandıracak 10 erkek parfümü!

1. Christian Dior Sauvage

Adsız tasarım - 2022-09-15T141147.552

Kullanıcı yorumları:

  • "Efsane bir parfüm. Çok yoğun olduğunu söylemem gerek, iki fıs yetiyor. Kız arkadaşım çok beğendi, koklamaya doyamadı."

  • "Bu kokunun hastasıyım."
Ürünü İncele

2. Dolce&Gabbana The One

Adsız tasarım - 2022-09-15T141418.528

Kullanıcı yorumları:

  • "Kalıcılığı en fazla dört beş saat sürüyor ama koku mükemmel."

  • "Çok güzel kokuyor ve kalıcı."
Ürünü İncele

3. Paco Rabanne Invictus

Adsız tasarım - 2022-09-15T142028.503

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün çok güzel, kokusu muhteşem. Verilen parayı hak ediyor."

  • "İnanılmaz güzel kokuyor. Erkek arkadaşınıza dikkat edin kızlar."
Ürünü İncele

4. Hermes Terre D'hermès Edp

Adsız tasarım - 2022-09-15T141700.523

Kullanıcı yorumları:

  • "Parfüm konusunda çok hassas, öyle her şeyi beğenmeyen arkadaşlarım bile gelip gelip soruyorlar, "Hangi parfüm bu?" diye. Siz düşünün güzelliğini, kokusunu."

  • "Eski kız arkadaşım doğum günümde almıştı, yıllar önce. O zamandan beri kullandığım tek parfüm. Herkes bayılıyor."
Ürünü İncele

5. Nasomatto Baraonda Edp

Adsız tasarım - 2022-09-15T142138.538

Kullanıcı yorumları:

  • "Bu nasıl güzel bir koku böyle ya. Erkek arkadaşımın parfümü bu, yıllardır kullanıyor. Sürekli bileğime bir fıs sıkıyorum. Kokusu müthiş."

  • "Tarif edilemeyecek güzellikte."
Ürünü İncele

6. Diesel Only The Brave

Adsız tasarım - 2022-09-15T142515.570

Kullanıcı yorumları:

  • "Bir erkek için yaz kış kullanabilecek parfüm. Yıllardır tek geçerim. 200 ml olması çok çok avantajlı."

  • "Erkek arkadaşım için aldım. Kokusu mis, ferah bir o kadar da çekici bir erkek kokusu. Kesinlikle ağır değil. Bahar ve yaz akşamları için ideal bir koku olduğunu düşünüyorum."
Ürünü İncele

7. Gucci Guilty Pour Homme

Adsız tasarım - 2022-09-15T142726.410

Kullanıcı yorumları:

  • "Mükemmel koku."

  • "Oldukça kalıcı bir koku. Çok severek kullanıyorum."
Ürünü İncele

8. Jean Paul Gaultier Le Male

Adsız tasarım - 2022-09-15T142934.026

Kullanıcı yorumları:

  • "Oğluma aldım. Yıllardır kullanır, çok beğendiği bir koku."

  • "Efsane bir koku. Eşime aldım. Çok beğendi."
Ürünü İncele

9. Giorgio Armani Acqua Di Gio

Adsız tasarım - 2022-09-15T143056.540

Kullanıcı yorumları:

  • "Yıllardır kullandığım parfüm. Yaz mevsiminde erkek için kullanılabilecek kokulardan biri."

  • "Bahar ve yaz aylarında hafif ama etkili bir koku mu istiyorsunuz? İşte o parfüme bakıyorsunuz. Bu fiyata bu büyüklükte süper parfüm. EDT olmasına karşın kalıcılığı iyi, EDP'ye yakın performans sağlıyor."
Ürünü İncele

10. Yves Saint Laurent L'Homme

Adsız tasarım - 2022-09-15T143304.544

Kullanıcı yorumları:

  • "Yıllardır bıkmadan usanmadan kullandığım tek koku. Bittikçe alıyorum. Özellikle yaz döneminde her gün kullanıyorum. Kalıcılığı ortalama 3-4 saat sürüyor. Fresh kokulardan hoşlanan kişiler sevecektir."

  • "Bu kokuya bayılıyorum. Gerçekten 10 numara ve kalıcı."
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