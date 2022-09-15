Kadınların çok beğendiği baş döndüren 10 erkek parfümü

Herkes başkaları üzerinde iz bırakmak ve akılda kalmak ister. Bunun en etkili yolu da hoş kokmaktan geçer. Kendinize duyduğunuz sevgiyi ve özeni perçinlemenizi sağlayacak, bunu yaparken çevrenizdeki insanları, özellikle de kadınları etkileyebileceğiniz güçlü ve hoş kokulu parfümler bulunuyor. Birçoğu araştırmalara da konu olmuş, kadınların "İşte bu koku" dediği parfümlerle sizleri tanıştırmaya geldik. Kadınların bayıldığı, kokusuyla karşınızdaki kişide hayranlık uyandıracak 10 erkek parfümü!
Kullanıcı yorumları:
"Efsane bir parfüm. Çok yoğun olduğunu söylemem gerek, iki fıs yetiyor. Kız arkadaşım çok beğendi, koklamaya doyamadı."
Kullanıcı yorumları:
"Kalıcılığı en fazla dört beş saat sürüyor ama koku mükemmel."
Kullanıcı yorumları:
"Ürün çok güzel, kokusu muhteşem. Verilen parayı hak ediyor."
Kullanıcı yorumları:
"Parfüm konusunda çok hassas, öyle her şeyi beğenmeyen arkadaşlarım bile gelip gelip soruyorlar, "Hangi parfüm bu?" diye. Siz düşünün güzelliğini, kokusunu."
Kullanıcı yorumları:
"Bu nasıl güzel bir koku böyle ya. Erkek arkadaşımın parfümü bu, yıllardır kullanıyor. Sürekli bileğime bir fıs sıkıyorum. Kokusu müthiş."
Kullanıcı yorumları:
"Bir erkek için yaz kış kullanabilecek parfüm. Yıllardır tek geçerim. 200 ml olması çok çok avantajlı."
Kullanıcı yorumları:
"Mükemmel koku."
Kullanıcı yorumları:
"Oğluma aldım. Yıllardır kullanır, çok beğendiği bir koku."
Kullanıcı yorumları:
"Yıllardır kullandığım parfüm. Yaz mevsiminde erkek için kullanılabilecek kokulardan biri."
Kullanıcı yorumları:
"Yıllardır bıkmadan usanmadan kullandığım tek koku. Bittikçe alıyorum. Özellikle yaz döneminde her gün kullanıyorum. Kalıcılığı ortalama 3-4 saat sürüyor. Fresh kokulardan hoşlanan kişiler sevecektir."
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