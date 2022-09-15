Kadınların çok beğendiği baş döndüren 10 erkek parfümü

Herkes başkaları üzerinde iz bırakmak ve akılda kalmak ister. Bunun en etkili yolu da hoş kokmaktan geçer. Kendinize duyduğunuz sevgiyi ve özeni perçinlemenizi sağlayacak, bunu yaparken çevrenizdeki insanları, özellikle de kadınları etkileyebileceğiniz güçlü ve hoş kokulu parfümler bulunuyor. Birçoğu araştırmalara da konu olmuş, kadınların "İşte bu koku" dediği parfümlerle sizleri tanıştırmaya geldik. Kadınların bayıldığı, kokusuyla karşınızdaki kişide hayranlık uyandıracak 10 erkek parfümü!

1. Christian Dior Sauvage

Kullanıcı yorumları:

"Efsane bir parfüm. Çok yoğun olduğunu söylemem gerek, iki fıs yetiyor. Kız arkadaşım çok beğendi, koklamaya doyamadı."

"Bu kokunun hastasıyım."

2. Dolce&Gabbana The One

Kullanıcı yorumları:

"Kalıcılığı en fazla dört beş saat sürüyor ama koku mükemmel."

"Çok güzel kokuyor ve kalıcı."

3. Paco Rabanne Invictus

Kullanıcı yorumları:

"Ürün çok güzel, kokusu muhteşem. Verilen parayı hak ediyor."

"İnanılmaz güzel kokuyor. Erkek arkadaşınıza dikkat edin kızlar."

4. Hermes Terre D'hermès Edp

Kullanıcı yorumları:

"Parfüm konusunda çok hassas, öyle her şeyi beğenmeyen arkadaşlarım bile gelip gelip soruyorlar, "Hangi parfüm bu?" diye. Siz düşünün güzelliğini, kokusunu."

"Eski kız arkadaşım doğum günümde almıştı, yıllar önce. O zamandan beri kullandığım tek parfüm. Herkes bayılıyor."

5. Nasomatto Baraonda Edp

Kullanıcı yorumları:

"Bu nasıl güzel bir koku böyle ya. Erkek arkadaşımın parfümü bu, yıllardır kullanıyor. Sürekli bileğime bir fıs sıkıyorum. Kokusu müthiş."

"Tarif edilemeyecek güzellikte."

6. Diesel Only The Brave

Kullanıcı yorumları:

"Bir erkek için yaz kış kullanabilecek parfüm. Yıllardır tek geçerim. 200 ml olması çok çok avantajlı."

"Erkek arkadaşım için aldım. Kokusu mis, ferah bir o kadar da çekici bir erkek kokusu. Kesinlikle ağır değil. Bahar ve yaz akşamları için ideal bir koku olduğunu düşünüyorum."

7. Gucci Guilty Pour Homme

Kullanıcı yorumları:

"Mükemmel koku."

"Oldukça kalıcı bir koku. Çok severek kullanıyorum."

8. Jean Paul Gaultier Le Male

Kullanıcı yorumları:

"Oğluma aldım. Yıllardır kullanır, çok beğendiği bir koku."

"Efsane bir koku. Eşime aldım. Çok beğendi."

9. Giorgio Armani Acqua Di Gio

Kullanıcı yorumları:

"Yıllardır kullandığım parfüm. Yaz mevsiminde erkek için kullanılabilecek kokulardan biri."

"Bahar ve yaz aylarında hafif ama etkili bir koku mu istiyorsunuz? İşte o parfüme bakıyorsunuz. Bu fiyata bu büyüklükte süper parfüm. EDT olmasına karşın kalıcılığı iyi, EDP'ye yakın performans sağlıyor."

10. Yves Saint Laurent L'Homme

Kullanıcı yorumları:

"Yıllardır bıkmadan usanmadan kullandığım tek koku. Bittikçe alıyorum. Özellikle yaz döneminde her gün kullanıyorum. Kalıcılığı ortalama 3-4 saat sürüyor. Fresh kokulardan hoşlanan kişiler sevecektir."

"Bu kokuya bayılıyorum. Gerçekten 10 numara ve kalıcı."



