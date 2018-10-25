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Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu! Sinead O'Connor kimdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 23:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından başörtülü fotoğrafını paylaşan Sinead O'Connor, bundan sonra Şüheda Davitt ismini kullanacağını açıkladı. Peki Müslüman olduğunu açıklayan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor kimdir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu! Sinead O'Connor kimdir?

Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti. Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sinead O'Connor

SİNEAD O'CONNOR BU VİDEOYU PAYLAŞTI

1990'LARDA KATOLİK OLDU
Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti. Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

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Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı. Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.

SİNEAD O'CONNOR KİMDİR?
Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşımıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir trafik kazasında yitirdi.

Etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi. 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla dindar kamuoyunun tepkisini çekti.

İsveç'li eşiyle olan ikinci evliliğini 2003 yılında bitiren sanatçı, yaptığı albümlerle beğeni toplayarak listelerde üst sıralarda yer aldı. 2002'de çıkardığı İrlanda halk şarkılarını içeren Sean-Nós Nua albümünde beklediği başarıyı bulamayınca müziği bıraktığını açıklamasına karşın, 2005 yılında geri döndü.

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