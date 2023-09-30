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    4. Dünyaca ünlü yıldız Mel Gibson'dan Türkiye ve Azerbaycan'a skandal sözler! "Ermeniler etnik temizliğe maruz kalıyor"

    Dünyaca ünlü yıldız Mel Gibson'dan Türkiye ve Azerbaycan'a skandal sözler! "Ermeniler etnik temizliğe maruz kalıyor"

    30.09.2023 09:37 | Son Güncelleme:
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    ABD'li Hollywood yıldızı Mel Gibson sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem gelmeyi başardı. Dünyaca ünlü yıldızı Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunu bir soykırım olarak tanımlayarak dünyaya acil yardım çağrısında bulundu. Ünlü aktör paylaşımında, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan topraklarında anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla Azerbaycan antiterör operasyonu başlattığını duyurmuştu. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakarak bölgeden ayrılmaya başlamıştı. Dünyanın yakından takip ettiği bölgeye ilişkin olarak Hollywood'un ünlü ismi Mel Gibson sosyal medyadan yaptığı paylaşımında tepki çeken ifadeler kullandı.

    "ACİL ADIM ATIN"

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    Ermeni halkının soykırıma maruz kaldığını söyleyen ünlü aktör dünyaya adım atma çağrısında bulunarak, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor. Acil adım atın" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Azerbaycan Ermenistan Mel Gibson soykırım

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