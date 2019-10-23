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Dünyada da talep gören PB serum ne işe yarıyor?

Uzm. Dr. A. Demet Aşkın Uzm. Dr. A. Demet Aşkın
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

PB SERUM 3 enzim ve cildimizin yapı taşı olan hyalüronik asit birlikteliğiyle oluşturulmuş yeni bir tedavi ürünüdür. Dünyada ve bizde iki yıla yakın zamandır uygulanıyor.

Dünyada da talep gören PB serum ne işe yarıyor?

Bu özel uygulamanın 3 formu var, hastanın sorunlarına göre doktorun vereceği karar doğrultusunda tek formu veya kombinasyonları uygulanabilir. PB serum Hıgh, Medium ve Low olmak üzere 3 formdan oluşur. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, PB Medium ile ilgili oldukça faydalı bilgiler verdi.

PB SERUM MEDIUM

Yüksek molekül ağırlıklı, düşük çapraz bağlı hyalüronik asit ve yağ dokusunu yağ asitlerine metabolize ederek emilmesini sağlayan enzim (lipaz) yoğunluğundan oluşur. Yani ilk hedefi yağ dokusunun incelmesiyken aynı zamanda ödemli dokunun ödemini azaltır ve cildin yeniden yapılanmasını sağlar.

PB medium ilk görev olarak yağı azaltırken bir taraftan diğer enzimler sayesinde cildin sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlar. Dolaşım bozukluğu olan bölgelerde ödemi azaltır ve dolaşımın daha sağlıklı hale gelmesini sağlar.

DOĞRU TEKNİĞİN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİ

Bu enzimler ancak ve yalnızca hedeflenen dokuyu etkileyebileceği için başka dokulara zarar vermesi mümkün değildir. Bu nedenlede çok güvenilir bir uygulamadır. Doktorun, dokuyla son derece uyumlu çalışma yeteneğine sahip olan PB serum formlarını, soruna uygun seçerek doğru teknikle uygulanması çok önemli.

HANGİ PROBLEMLERDE PB MEDIUM TERCİH EDİLİR?

Lokal birikimli yağlanma problemlerinde çok faydalıdır. Vücudun her bölgesinde uygulanabilir.

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  • Gıdı, boyun sarkmaları, alt yüzde yağlı dokunun sarkması,
  • Karında lokal yağlanma, yan yastıkçıklar,
  • Bacak içi dışı yağlanma, bilek diz yağlanması,
  • Koltuk altı, kol yağlanması,
  • Yüze şekil vermek,
  • Vücuda şekil vermek,
  • Yüze askı veya dolgu öncesi yağlı cilt ağırlığının azaltılması,
  • Yağ enjeksiyonları sonrası yan etki olarak kalan fibrolipotik dokuların düzeltilmesi,
  • Selülitli bölgelere hapsolmuş yağların azaltılması, sellülit tedavisi,
  • Göz altı yağ birikimli torbaların azaltılması

Arzu edilmeyen, şekil bozukluğu yapan yağ birikimleri azaltılırken aynı zamanda cildin sarkmaması da bu tedaviyle sağlanabilir. Ürünü uygularken uygulama tekniğine bağlı olarak yalnızca dokudaki fazla yağın azaltılması değil, yağ azalmasına bağlı oluşabilecek sarkmaları önlemek, ayrıca cildin daha sıkı olmasını temin etmekte mümkün.

KİLO VERME DEĞİL YAĞ BİRİKİMLERİNİ AZALTMA YÖNTEMİDİR

Elbetteki bu yöntem kilo verme yöntemi değildir, kilo vermek için değil bölgesel küçük yağ birikimlerinin azaltılması için başvurulacak yan etkisi hemen hemen hiç olmayan güvenilir bir yöntemdir. Kilo vermek bölgesel hapsolmuş, şekil bozukluğu yaratan yağlanmaların yok olmasını sağlamaz. Bu yöntem tamda bu sorunlarda bize yardımcı olur.

İŞLEM SÜRESİ DE OLDUKÇA KISA

Enjeksiyon yöntemiyle uygulama yapılır.Öncelikle tedavi edilecek bölgeler belirlenir, tekniğe karar verilir ve işlem yapılır. Öncelikle yarım saat kadar tedavi bölgesi lokal anestezik sürülerek bekletilir, daha sonra bölge temizlenir ve 10-15 dakikada işlem biter.

GÜNLÜK YAŞAM AKIŞINI ETKİLEMEZ

Tedavi sonrası spor yapılmaması, deniz veya havuza girilmemesi ve bol su içilmesi önerilir. Günlük yaşamın seyri etkilenmez, iş arasında dahi yapılabilir. Tedavi kalıcıdır. Dokunun sorununa göre 2-3 seans gerekebilir. Seanslar arası 15-21 gündür.

Enjeksiyon yöntemi ile yapıldığı için tedavi bölgesinde hafif morarma, ödem, birkaç gün sürebilecek hassasiyet olabilir. Aynı gün, aynı bölgeye invaziv başka işlem yapılmaz, ancak daha sonra farklı uygulamalarla kombine edilebilir.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın

www.pbserumturkiye.com
Facebook: @pbserumturkiye
Instagram: @pbserumturkiye
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Anahtar Kelimeler:
Pb Serum Pb serum hyalüronik asit

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