Dünyada da talep gören PB serum ne işe yarıyor?

Bu özel uygulamanın 3 formu var, hastanın sorunlarına göre doktorun vereceği karar doğrultusunda tek formu veya kombinasyonları uygulanabilir. PB serum Hıgh, Medium ve Low olmak üzere 3 formdan oluşur. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, PB Medium ile ilgili oldukça faydalı bilgiler verdi.

PB SERUM MEDIUM

Yüksek molekül ağırlıklı, düşük çapraz bağlı hyalüronik asit ve yağ dokusunu yağ asitlerine metabolize ederek emilmesini sağlayan enzim (lipaz) yoğunluğundan oluşur. Yani ilk hedefi yağ dokusunun incelmesiyken aynı zamanda ödemli dokunun ödemini azaltır ve cildin yeniden yapılanmasını sağlar.

PB medium ilk görev olarak yağı azaltırken bir taraftan diğer enzimler sayesinde cildin sıkılaşmasını ve gençleşmesini sağlar. Dolaşım bozukluğu olan bölgelerde ödemi azaltır ve dolaşımın daha sağlıklı hale gelmesini sağlar.

DOĞRU TEKNİĞİN UYGULANMASI ÇOK ÖNEMLİ

Bu enzimler ancak ve yalnızca hedeflenen dokuyu etkileyebileceği için başka dokulara zarar vermesi mümkün değildir. Bu nedenlede çok güvenilir bir uygulamadır. Doktorun, dokuyla son derece uyumlu çalışma yeteneğine sahip olan PB serum formlarını, soruna uygun seçerek doğru teknikle uygulanması çok önemli.