Dünyada sadece 13 tane var! İstanbul'da lüks rezidansta gizemli olay, iş insanı şok üstüne şok yaşadı

Fiyatı yaklaşık 50 milyon TL, dünyada sadece 13 tane bulunuyor. Aracını rezidansın otoparkına bıraktı, başına geleni görünce gözlerine inanamadı.

DÖNDÜĞÜNDE KABUSU YAŞADI

İstanbul Şişli'deki rezidansta yaşayan Libyalı iş insanı seyahate çıkacaktı. Aracını sitenin kapalı otoparkına bıraktı. Libyalı iş insanı seyahate çıkmadan önce sayılı bulunan lüks aracının güvende olup olmadığını teyit etmek için site yönetimine mail attı. Onlardan güvence alınca gönül rahatlığıyla yurt dışına çıktı. Ancak döndüğünde hayatının kabusunu yaşadı.

İŞ İNSANINA İKİNCİ ŞOK

İş insanının iddiasına göre döndüğünde araç ezik ve çiziklerle doluydu. Kapı ve camlarda da kimyasal madde izi vardı. İş insanı aracının başında gelenleri anlamak için soluğu site yönetiminde aldı. Ancak aldığı cevap karşısında bir şok daha yaşadı. Yönetim otoparkta kamera olmadığını söyleyerek üzerinden sorumluluğu attı.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Show Haber'in haberine göre iş insanı mala zarar verme suçlamasıyla soluğu adliyede aldı. Site yönetimi ise 'Dava sürüyor' diyerek açıklama yapmadı.







