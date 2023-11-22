HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyada sadece 13 tane var! İstanbul'da lüks rezidansta gizemli olay, iş insanı şok üstüne şok yaşadı

Dünyada sadece 13 tane var! İstanbul'da lüks rezidansta gizemli olay, iş insanı şok üstüne şok yaşadı

22.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Libyalı iş insanı, 50 milyon TL değerindeki otomobilini yaşadığı rezidansın otoparkına bırakıp seyahate çıktı. Döndüğünde aracını ezikler ve çizikler içinde buldu. İşin garip yanı lüks rezidansın otoparkında tek bir kamera bile yoktu. İş insanı dava açtı, lüks otomobil gizemini ise yargı çözecek.

Dünyada sadece 13 tane var! İstanbul'da lüks rezidansta gizemli olay, iş insanı şok üstüne şok yaşadı

Fiyatı yaklaşık 50 milyon TL, dünyada sadece 13 tane bulunuyor. Aracını rezidansın otoparkına bıraktı, başına geleni görünce gözlerine inanamadı.

1

DÖNDÜĞÜNDE KABUSU YAŞADI

İstanbul Şişli'deki rezidansta yaşayan Libyalı iş insanı seyahate çıkacaktı. Aracını sitenin kapalı otoparkına bıraktı. Libyalı iş insanı seyahate çıkmadan önce sayılı bulunan lüks aracının güvende olup olmadığını teyit etmek için site yönetimine mail attı. Onlardan güvence alınca gönül rahatlığıyla yurt dışına çıktı. Ancak döndüğünde hayatının kabusunu yaşadı.

2

İŞ İNSANINA İKİNCİ ŞOK

İş insanının iddiasına göre döndüğünde araç ezik ve çiziklerle doluydu. Kapı ve camlarda da kimyasal madde izi vardı. İş insanı aracının başında gelenleri anlamak için soluğu site yönetiminde aldı. Ancak aldığı cevap karşısında bir şok daha yaşadı. Yönetim otoparkta kamera olmadığını söyleyerek üzerinden sorumluluğu attı.

3

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Show Haber'in haberine göre iş insanı mala zarar verme suçlamasıyla soluğu adliyede aldı. Site yönetimi ise 'Dava sürüyor' diyerek açıklama yapmadı.

4

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail ile Hamas anlaştı! '24 saat içinde...'İsrail ile Hamas anlaştı! '24 saat içinde...'
ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması: ‘Desteklemiyoruz!’ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması: ‘Desteklemiyoruz!’
Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktıAralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Millilerin rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

Millilerin rakipleri belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı "Keşke yenilseydik"

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! A Milliler lider geldi, lider döndü

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! A Milliler lider geldi, lider döndü

Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Aralarında hakim, savcı, avukat ve doktor var! Araba Bank vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Peş peşe açıklamalar

İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Peş peşe açıklamalar

Belediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdi

Belediye otobüsü şoförüne yaptığı uyarı ortalığı karıştırdı! Kadın yolcular birbirine girdi

İstanbul'a kar geliyor! Vali Gül tarih vererek uyardı

İstanbul'a kar geliyor! Vali Gül tarih vererek uyardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.