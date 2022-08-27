Dünyadaki kıtlığın çözümü! Test edildi: Otantik ve yenilebilir!

Bilim insanları bir süredir açlık ve kıtlığa karşı solucanların çözüm olabileceğini savunuyor. Bazı ülkelerde yakın zamanda solucan etinden ürünler market raflarında yerini almaya başlayacak. Şimdi de şekerle karıştırılmış solucan etinden yapılan solucanlı hamburgerin açlığa çözüm olabileceği öne sürülüyor.

OTANTİK VE YENİLEBİLİR

Güney Koreli bilim insanları, solucan etinin tadının otantik ve "yenilebilir" olduğunu iddia ediyor. Dünyadaki nüfus patlamasına protein oranı yüksek solucanların ideal yiyecek olduğu söyleniyor. Dr. Hee Cho tarafından yönetilen bir projede, artan nüfus nedeniyle gıda alımındaki değişiklikler gerektiği gibi gösterildi ve bu da böcek burger potansiyeline yol açtı.

Wonkwang Üniversitesi'nden proje lideri Dr. Cho'dan yapılan bir basın açıklamasında, solucanlı burgerlerin "çevre sorunları" konusunda da yardımcı olabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son zamanlarda hayvansal proteinin artan maliyeti ve buna bağlı çevresel sorunlar nedeniyle böcekleri yemek ilgi görmeye başladı. Böcekler, yüksek miktarda yağ asitleri, vitaminler, mineraller, lif ve et gibi yüksek kaliteli protein içeren besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. Yemek kurdu faydalı esansiyel amino asitler içerir ve doymamış yağ asitleri bakımından yüksektir."



