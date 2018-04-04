Dünyanın en güzel kadınları makyajsız nasıl görünüyor?

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Müzik sektöründe yaklaşık 20 yıldan bu yana varlık gösteren ve genelde yoğun makyajlı bir şekilde objektif karşısına geçmeyi tercih eden şarkıcı Christina Aguilera bu kuralını bir dergiye verdiği röportajda bozdu. Paper adlı derginin mayıs ayı sayısı için röportaj veren Christina, kapak çekimleri için makyajını temizledi ve en doğal haliyle objektif karşısına geçti. Mor dudaklar ve pembe saçlarla görmeye alıştığımız şarkıcının makyajsız yüzüyle karşılaşan hayranlarının dikkatini, belki de önce görmedikleri çilleri çekti. Verdiği röportajda sadeliğin ve doğallığın da takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Christina her ne kadar bu görüntüsünden memnun olmuş olsa da eski yoğun makyajlı haline döneceğinin de altını çizdi.