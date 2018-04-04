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Dünyanın en güzel kadınları makyajsız nasıl görünüyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
MAKYAJ HABERLERİ  | 04.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Ünlüleri saç ve makyajlarıyla kusursuz görmeye alışkınız. Ancak bazı ünlüler makyajsız halleriyle görüntülenme konusunda hiç tereddüt etmiyor. Çünkü makyaj olmadan da büyüleyici görünmeyi başarıyorlar. İşte makyajsız hallerini instagram hesaplarından paylaşan ünlü isimler... Makalenin sonunda bir de bonus var!

En çok hangisini beğendiniz?

Onları bir de makyajsız görün

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Katie Holmes

Katie Holmes
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Naomi Watts

Naomi Watts
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Tyra Banks

Tyra Banks
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Diane Kruger

Diane Kruger
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Gwen Stefani

Gwen Stefani
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Alicia Silverstone

Alicia Silverstone
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Bella Hadid

Bella Hadid
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Eva Longoria

Eva Longoria
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Milla Jovovich

Milla Jovovich
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Salma Hayek and Penélope Cruz

Salma Hayek and Penélope Cruz
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Shakira

Shakira
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Adele

Adele
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Sharon Stone

Sharon Stone
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Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
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Müzik sektöründe yaklaşık 20 yıldan bu yana varlık gösteren ve genelde yoğun makyajlı bir şekilde objektif karşısına geçmeyi tercih eden şarkıcı Christina Aguilera bu kuralını bir dergiye verdiği röportajda bozdu. Paper adlı derginin mayıs ayı sayısı için röportaj veren Christina, kapak çekimleri için makyajını temizledi ve en doğal haliyle objektif karşısına geçti. Mor dudaklar ve pembe saçlarla görmeye alıştığımız şarkıcının makyajsız yüzüyle karşılaşan hayranlarının dikkatini, belki de önce görmedikleri çilleri çekti. Verdiği röportajda sadeliğin ve doğallığın da takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Christina her ne kadar bu görüntüsünden memnun olmuş olsa da eski yoğun makyajlı haline döneceğinin de altını çizdi.
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Bonus: Marilyn Monroe

Bonus: Marilyn Monroe
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