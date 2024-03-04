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'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau artık çok aranan bir model

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 09:58
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Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, artık 16 çok aranan bir model. Güzel isim sosyal medyada verdiği pozlarla hayranlarından tam not alıyor.

'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınıyordu! Thylane Blondeau artık çok aranan bir model

Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Thylane Blondeau büyüdü. Model olarak kariyerine devam eden 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau şimdilerde 22 yaşında.

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Aranan modeller arasında bulunan güzel isim Paris Moda Haftası'nda da podyumları salladı.

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Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar sosyal medyayı sallıyor.

Altı yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' olarak damgalanan Thylane, koyu kahverengi saç stiliyle de hayranlarından tam not aldı.

Chef GPT


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