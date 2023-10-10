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Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model isyan etti

10.10.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilerek, milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İsrailli manken Yael Shelbia, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Model son olarak Hamas saldırılarına isyan ederek gündeme geldi.

2001 yılında Nehariya'da dünyaya gelen Yael Shelbia, 2018 yılında dünyanın en güzel 3. kadını seçilmişti. Bir sonraki yıl dünyanın en güzel 2. yüzü olan Shelbia, 2020 yılında listede zirveye oturmayı başarmıştı. O dönem birinci seçildiği için İsrailli olması sebebiyle eleştirilere maruz kalan genç model sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Hamas'ın ülkesine saldırmasına dair paylaşımları üst üste sayfasında paylaşan Yael Shelbia isyan etti.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken ölü ve yaralıların sayısı da artıyor.

Genç model ülkesini desteklerken "Yüzlerce masum insan katledildi, aralarında çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere onlarcası kaçırıldı, binlercesi yaralı ve çok sayıda kayıp... Şu anda savaş suçları işleniyor" dedi.

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