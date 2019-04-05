KADIN

Dünyanın en ince belli kadını doğum yaptı haftalar sonra bakın nasıl ortaya çıktı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2019 08:53 | Son Güncelleme

Asıl adı Sophia Wollersheim olan Alman TV yıldızı 31 yaşındaki Sophie Vegas, kızının doğumundan yedi hafta sonra tekrar dünyanın en ince belli kadını olma iddiasını sürdürmek için çalışıyor. Hamilelik öncesi haline tekrar kavuşmak isteyen kadın bu görüntüsüne kavuşabilmek için bazı kaburgalarını aldırdı. Göğüs ve kalçasına da implant taktırmak için ameliyat masasına yattı.

Dünyanın en ince belli kadını doğum yaptı haftalar sonra bakın nasıl ortaya çıktı

Dünyanın en küçük beline sahip olduğunu iddia eden Sophia Vegas adındaki kadın, doğumdan haftalar sonra tekrar ‘kum saati’ figürüne ulaşabilmek için çabalıyor.

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Doğumdan sonra 9.5 kilo veren Sophie, ‘’bunun iyi bir kilo kaybı olduğunu düşünüyorum ancak vermem gereken birkaç kilo daha var’’ diye konuşuyor.

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Instagram’da değişimiyle ilgili sıksık paylaşım yapan kadın, dönüşümüyle binlerce takipçisini de etkilemeyi başardı. Birçok kadın takipçisinden yorum alan Sophie’ye gelen bazı yorumlarsa şöyle: ‘’İnanılmaz bunu nasıl yaptın?’’, ‘’doğumdan haftalar sonra bu görüntüye kavuştuğuna inanmıyoruz photoshop yapmayı bırak.’’

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Facebook'ta yeni bir skandal daha!Facebook'ta yeni bir skandal daha!
Eski büyüsü kalmasa da, onlar tahttan inmiyor!Eski büyüsü kalmasa da, onlar tahttan inmiyor!
13 bini incelendi! İkizi erkek olan kadınlar...13 bini incelendi! İkizi erkek olan kadınlar...
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Sophia Wollersheim Sophia Vegas

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