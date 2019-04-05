Dünyanın en ince belli kadını doğum yaptı haftalar sonra bakın nasıl ortaya çıktı

Dünyanın en küçük beline sahip olduğunu iddia eden Sophia Vegas adındaki kadın, doğumdan haftalar sonra tekrar ‘kum saati’ figürüne ulaşabilmek için çabalıyor.

Doğumdan sonra 9.5 kilo veren Sophie, ‘’bunun iyi bir kilo kaybı olduğunu düşünüyorum ancak vermem gereken birkaç kilo daha var’’ diye konuşuyor.

Instagram’da değişimiyle ilgili sıksık paylaşım yapan kadın, dönüşümüyle binlerce takipçisini de etkilemeyi başardı. Birçok kadın takipçisinden yorum alan Sophie’ye gelen bazı yorumlarsa şöyle: ‘’İnanılmaz bunu nasıl yaptın?’’, ‘’doğumdan haftalar sonra bu görüntüye kavuştuğuna inanmıyoruz photoshop yapmayı bırak.’’





