“Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyordu! Ölümcül enfeksiyona yakalandığını açıkladı... "Yapabileceğim pek bir şey yok"

"Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılan biyolog Rosie Moore, Mayıs ayında Güney Amerika seyahati sırasında bir böcek tarafından ısırıldığını söyledi.

Gözünün ağrıdığını ve ateşinin yükseldiğini dile getiren Moore, "Yataktan çıkmak için büyük bir çaba sarf ettim. Vücudumun her yerinde kırmızı renkli döküntüler vardı. Dang humması bende ortaya çıktı ve yapabilecekleri pek bir şey yok" dedi.

Teşhisin konulmasından sonra bu durumu sosyal medyadan paylaşma konusunda tereddüt yaşadığını dile getiren Moore, "Bunu paylaşmakta tereddüt ettim çünkü pek çok insanın daha uzak yerlere seyahat etmekten korktuğunu düşünüyorum, ancak gezi buna değdi ve herkesi oraya çıkıp dünyanın daha uzak yerlerini görmeye teşvik ediyorum." diye konuştu.







