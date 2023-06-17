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‘Dünyanın en seksi kadını' seçilen Ashley Graham aşka geldi! Kocasını öperken çekilen pozunu paylaştı

17.06.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' seçilen büyük beden model Ashley Graham sosyal medyadan yönetmen eşi Justin Ervin ile romantik anlarda çektiği bir pozunu paylaştı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden eşini öptüğü anları paylaşan Graham’ın gönderisi gündem olmayı başardı.

‘Dünyanın en seksi kadını' seçilen Ashley Graham aşka geldi! Kocasını öperken çekilen pozunu paylaştı

Sosyal medyada büyük beden model olarak ünlenen ve moda dünyasındaki tabuları yıkmayı başaran Ashley Graham Maxim dergisi tarafından “Dünyanın en seksi kadını” seçilmişti. Sosyal medyada 20 milyonu aşkın geniş bir takipçi kitlesi bulunan Graham zaman zaman sevenlerinin karşısına cesur pozlarıyla çıkıyor. Fenomen isim bu kez ise eşiyle aşk tazelediği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

ROMANTİK ANLARINI PAYLAŞTI

kapak ashlye

2010 yılından beri yönetmen Justin Ervin ile evli olan Ashley Graham Instagram hesabının hikaye bölümünden eşini öptüğü anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Graham’ın gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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Ashley Graham

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