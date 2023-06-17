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Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, ‘iç çamaşırsız’ trendini sonuna kadar yaşadı! Kalçasına kadar açık yırtmacıyla şov yaptı

17.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Isabel Nicholls son dönemde Instagram’da popüler olan “iç çamaşırsız” trendini denedi. Derin bacak dekolteli kıyafetinin içine hiçbir şey giymeyen fenomen isim hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, ‘iç çamaşırsız’ trendini sonuna kadar yaşadı! Kalçasına kadar açık yırtmacıyla şov yaptı

Sosyal medyada 360 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Isabel Nicholls derin bacak dekolteli elbisesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. Fenomen isim sosyal medyanın son trend haline dönüşen “iç çamaşırsız” akımına ayak uydurdu. Nicholls, yeşil saten derin bacak dekolteli kıyafetinin altına hiçbir şey giymedi ve sosyal medyayı sallamayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Nicholls’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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