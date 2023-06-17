Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls, ‘iç çamaşırsız’ trendini sonuna kadar yaşadı! Kalçasına kadar açık yırtmacıyla şov yaptı

Sosyal medyada 360 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Isabel Nicholls derin bacak dekolteli elbisesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. Fenomen isim sosyal medyanın son trend haline dönüşen “iç çamaşırsız” akımına ayak uydurdu. Nicholls, yeşil saten derin bacak dekolteli kıyafetinin altına hiçbir şey giymedi ve sosyal medyayı sallamayı başardı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran Nicholls’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.