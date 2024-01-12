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  4. Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata sütyensiz tarzıyla nefes kesti

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata sütyensiz tarzıyla nefes kesti

12.01.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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2014 ve 2015 yılları arasında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Emrata bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımı olay oldu.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Instagram'da 30 milyon takipçisi bulunan ingiliz yıldız bu defa sütyensiz tarzıyla nefes kesti.

Emily Ratajkowski, son Instagram paylaşımında siyah pantolon ve siyah bir crop giymeyi tercih etti. İçine sütyen giymeyen Emrata'nın iddialı tarzı çok beğenildi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Her hali çok güzel', 'Sana bayılıyorum', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı.

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2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

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Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, cesur pozlarıyla sanat camiasının iddialı kişilikleri arasında yer alıyor.

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Emily Ratajkowski Model emily
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