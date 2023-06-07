“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak ünlendi! Kayla Simmons voleybol topuyla verdiği bikinili pozu olay oldu

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahipti. Voleybol kariyerini sosyal medyayla değiştirdikten sonra Instagram’da daha da aktif olan Simmons 1 milyon takipçisiyle bikinili bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sol elinde bir voleybol topu tutarak kameralara poz veren Simmons son derece cesur bikini seçimiyle de hayranlarından tam not aldı. Fenomen isim gönderisine bir voleybol topu ile kalp emojisi koymayı tercih etti.