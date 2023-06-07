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“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak ünlendi! Kayla Simmons voleybol topuyla verdiği bikinili pozu olay oldu

07.06.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak ünlenerek spor kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Kayla Simmons hayranlarını gülümseten cesur bir paylaşıma daha imza attı. Profesyonel spor kariyerine ara vermesine rağmen voleybol topuna küsmediğini göstermek isteyen Simmons, bikinili pozuyla beğeni topladı.

“Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak ünlendi! Kayla Simmons voleybol topuyla verdiği bikinili pozu olay oldu

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahipti. Voleybol kariyerini sosyal medyayla değiştirdikten sonra Instagram’da daha da aktif olan Simmons 1 milyon takipçisiyle bikinili bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sol elinde bir voleybol topu tutarak kameralara poz veren Simmons son derece cesur bikini seçimiyle de hayranlarından tam not aldı. Fenomen isim gönderisine bir voleybol topu ile kalp emojisi koymayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kayla Simmons

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