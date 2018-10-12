Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evleniyor. Görkemli törende ikiliye birçok ünlü isim mutlu günlerinde eşlik ediyor.



Kate Middleton ve Prens William

Naomi Campbell

James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg ve Chloe Delevingne

Demi Moore

Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field

Stephen Fry ve Elliott Spencer

Lady ve Lord Frederick Windsor

Sussex Düşesi Meghan Markle

Kraliçe 2. Elizabeth II ve Prens Philip

York Düşesi Sarah and Prenses Beatrice

Ellie Goulding

Pippa Middleton



