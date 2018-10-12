Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evleniyor. Görkemli törende ikiliye birçok ünlü isim mutlu günlerinde eşlik ediyor.
Kate Middleton ve Prens William
Naomi Campbell
James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg ve Chloe Delevingne
Demi Moore
Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field
Stephen Fry ve Elliott Spencer
Lady ve Lord Frederick Windsor
Sussex Düşesi Meghan Markle
Kraliçe 2. Elizabeth II ve Prens Philip
York Düşesi Sarah and Prenses Beatrice
Ellie Goulding
Pippa Middleton
Okuyucu Yorumları 0 yorum