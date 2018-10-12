KADIN

Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

İngiltere tahtının 8. varisi ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evleniyor. Meghan Markle ve Prens Harry'nin evlendiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ndeki düğüne adete ünlü akını yaşanıyor.

Dünyanın gözü Kraliyet düğününde!

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile işadamı Jack Brooksbank ile evleniyor. Görkemli törende ikiliye birçok ünlü isim mutlu günlerinde eşlik ediyor.

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Kate Middleton ve Prens William

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Naomi Campbell

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James Cook, Cara Delevingne, Edward Grant, Derek Blasberg ve Chloe Delevingne

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Demi Moore

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Gwen Field, Robbie Williams ve Ayda Field

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Stephen Fry ve Elliott Spencer

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Lady ve Lord Frederick Windsor

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Sussex Düşesi Meghan Markle

27

Kraliçe 2. Elizabeth II ve Prens Philip

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York Düşesi Sarah and Prenses Beatrice

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Ellie Goulding

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Pippa Middleton


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Anahtar Kelimeler:
Prenses Eugenie kraliyet düğünü

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