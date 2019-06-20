Dünyanın her bir yanından 13 geleneksel düğün kıyafetinin etkileyici fotoğrafları

Yemen’de bir gelin genellikle altın ve gümüş takılarla süslenmiş bir tören kıyafeti giyer.

Japon gelinler genellikle saflık ve bakirelik anlamına gelen beyaz bir kimono giyer.

Kinnauri gelinleri (Keşmir bölgesi) genellikle gümüş zincirlerden, büyük kolyelerden oluşan bir örtü giyer.

Kazak gelinleri Saukele (melek) adı verilen bir başlık takar. Ölü kişiyi temsil ettiği için eski zamanlarda gelinler, kırmızı kıyafetler giyerlerdi.

Kenya'daki gelinler ağır, boncuklu bir düğün başlığı, bilezikler ve 20 ayrı kolye takmaktadır.

Norveç'te, geleneksel düğün kıyafetleri “bunad” olarak bilinir - kötü ruhları engelleyen gümüş ayrıntılara sahiptir.

Cakarta'daki geleneksel Endonezya düğün kıyafetleri arasında bol miktarda altın, karmaşık desenler, çarpıcı renkler ve süslü başlıklar bulunuyor.

Güney Afrika’nın geleneksel düğün kıyafetlerinde gelinin başı için “inkehli” adı verilen bir şapka ve renkli boncuklu kolye ve bilezikler var.