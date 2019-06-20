Dünyanın her bir yanından 13 geleneksel düğün kıyafetinin etkileyici fotoğrafları

Yemen’de bir gelin genellikle altın ve gümüş takılarla süslenmiş bir tören kıyafeti giyer.
Japon gelinler genellikle saflık ve bakirelik anlamına gelen beyaz bir kimono giyer.
Kinnauri gelinleri (Keşmir bölgesi) genellikle gümüş zincirlerden, büyük kolyelerden oluşan bir örtü giyer.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Raaulaney - A tradional Festival of Kalpa Villgae Location - Kalpa Kinnaur H.P. . . . . . . . . . #kinnauritraditional#kinnaur#weddingattire#kinnauriwedding#kinnaurijewellery#kinnauribride#traditionaloutfit#traditional#onehimachal#himachali_insta_shoutout #highhillshimalayan#highonhimalayas #splendid_himachal #instahimachal#nomadsofspiti #spitilife #himlyangeographic#beautifulhimachal #jannatehimachal #jannatofhimachal#lonelyplanetindia #natgeotravel #himgeo #travelrealindia#wanderersofindia #instatravel #travelblogger#backpacking #thecultpost #photographers_of_india . . . ???? source @poojari_negii
Kazak gelinleri Saukele (melek) adı verilen bir başlık takar. Ölü kişiyi temsil ettiği için eski zamanlarda gelinler, kırmızı kıyafetler giyerlerdi.
Kenya'daki gelinler ağır, boncuklu bir düğün başlığı, bilezikler ve 20 ayrı kolye takmaktadır.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
While still within her mothers home, the bride was adorned with elaborate beadwork in preparation for the ceremonious journey to her new husband’s house. #maasaiwedding #FrancisandNeema #bride #maasai #traditions #wedding #bomani #jewelry #beadwork #beads #ceremony #sikukuu #harusi #shanga #maasaini #Ololosokwan #Loliondo #Tanzania #Africa #travel #travelphotography
Norveç'te, geleneksel düğün kıyafetleri “bunad” olarak bilinir - kötü ruhları engelleyen gümüş ayrıntılara sahiptir.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
It was amazing to witness this beautiful Sami wedding in Hammerfest, possibly the first of in this location. Its quite crazy that I met all of them just today and felt such a great welcome in this community. . . . . . #sami #samiwedding #hammerfest #norway #finnmark #portrait #culture #indigenousgroups #gakti
Cakarta'daki geleneksel Endonezya düğün kıyafetleri arasında bol miktarda altın, karmaşık desenler, çarpıcı renkler ve süslü başlıklar bulunuyor.
Güney Afrika’nın geleneksel düğün kıyafetlerinde gelinin başı için “inkehli” adı verilen bir şapka ve renkli boncuklu kolye ve bilezikler var.
Türkmenistan'daki gelinler, kötü ruhları uzaklaştırdığına inandıkları bir pelerin giyer.
Güney Kore'de gelinler, geleneksel parlak renkler ve binlerce yıllık geleneği temsil eden basit çizgiler olan “hanbok” giyer.
Rumen gelinlerinin silindirik başlıklarının, onları kötü güçlerden koruduğuna inanılıyordu.
Gora bölgesindeki (Kosova ile Makedonya arasındaki) gelinler yüzlerini şanssızlığı engellemek için boyarlar.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Kosovo “Painted bride” this is a very ancient tradition that is nearly extinct and only still done in a few villages. ???????? it was originally a pagan tradition to protect the bride from the evil eye in all of the stages of her life. I did this series to learn more about my own heritage #photo @brucedavidmilletphotography #mua #fashion by me @thechurchofvanity #kosovobride #kosovopaintedbride #bride #balkan #albanian #Photography #makeup #ritual #magic #evileye #history #ancient #pagan #beading #beaded #handmade #fashion #bridalmakeup
Hint gelinleri, geldikleri bölgeyi yansıtan takıları ve ellerindeki kınalarla dikkat çeker.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
We are thrilled to share Zoya & Maaz's wedding from our Best of 2018 Magazine! These lavish and stunning details will make your heart sing! Photographer/Cinematographer: @maha_studios Sangeet venue: @oakbrookhillsresort Ceremony venue: @drurylaneoakbrook Reception venue: @cotillion_banquets Reception floral & decor / draping / lighting: @afrindesigns Mehndi & Ceremony floral & decor / draping / lighting: @amer.design.studio Hair & Makeup: @makeupbynadiatikki @makeupbymehwish Catering: @sabrinihari @anmol_restaurant @lazzatbanquets DJ: @djkazi Bridal Fashion: @nomiansari @elanofficial @thestudioelite Cake & Treats: @thebakinginstitute Mehndi Artist: @monizaabbasihennaartist
Okuyucu Yorumları 0 yorum