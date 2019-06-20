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Dünyanın her bir yanından 13 geleneksel düğün kıyafetinin etkileyici fotoğrafları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GELİN / DÜĞÜN HABERLERİ  | 20.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

Beyaz bir gelinlik, bir duvak ve bir gelin buketi. Tüm bunlar dünyanın hemen her yerindeki bir düğünün ayrılmaz parçası. Bununla birlikte ülkesinin geleneksel düğün kıyafetlerini giyen bazı çiftler de var. İşte dünyanın her yerinden nefes kesecek eşsiz, geleneksel düğün kıyafetleri.

Dünyanın her bir yanından 13 geleneksel düğün kıyafetinin etkileyici fotoğrafları

Yemen’de bir gelin genellikle altın ve gümüş takılarla süslenmiş bir tören kıyafeti giyer.

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Japon gelinler genellikle saflık ve bakirelik anlamına gelen beyaz bir kimono giyer.

Kinnauri gelinleri (Keşmir bölgesi) genellikle gümüş zincirlerden, büyük kolyelerden oluşan bir örtü giyer.

Kazak gelinleri Saukele (melek) adı verilen bir başlık takar. Ölü kişiyi temsil ettiği için eski zamanlarda gelinler, kırmızı kıyafetler giyerlerdi.

Kenya'daki gelinler ağır, boncuklu bir düğün başlığı, bilezikler ve 20 ayrı kolye takmaktadır.

Norveç'te, geleneksel düğün kıyafetleri “bunad” olarak bilinir - kötü ruhları engelleyen gümüş ayrıntılara sahiptir.

Cakarta'daki geleneksel Endonezya düğün kıyafetleri arasında bol miktarda altın, karmaşık desenler, çarpıcı renkler ve süslü başlıklar bulunuyor.

Güney Afrika’nın geleneksel düğün kıyafetlerinde gelinin başı için “inkehli” adı verilen bir şapka ve renkli boncuklu kolye ve bilezikler var.

Türkmenistan'daki gelinler, kötü ruhları uzaklaştırdığına inandıkları bir pelerin giyer.

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Details | #turkmengelini#kurte#turkmenwedding

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Güney Kore'de gelinler, geleneksel parlak renkler ve binlerce yıllık geleneği temsil eden basit çizgiler olan “hanbok” giyer.

Rumen gelinlerinin silindirik başlıklarının, onları kötü güçlerden koruduğuna inanılıyordu.

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Gora bölgesindeki (Kosova ile Makedonya arasındaki) gelinler yüzlerini şanssızlığı engellemek için boyarlar.

Hint gelinleri, geldikleri bölgeyi yansıtan takıları ve ellerindeki kınalarla dikkat çeker.

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We are thrilled to share Zoya & Maaz's wedding from our Best of 2018 Magazine! These lavish and stunning details will make your heart sing! Photographer/Cinematographer: @maha_studios Sangeet venue: @oakbrookhillsresort Ceremony venue: @drurylaneoakbrook Reception venue: @cotillion_banquets Reception floral & decor / draping / lighting: @afrindesigns Mehndi & Ceremony floral & decor / draping / lighting: @amer.design.studio Hair & Makeup: @makeupbynadiatikki @makeupbymehwish Catering: @sabrinihari @anmol_restaurant @lazzatbanquets DJ: @djkazi Bridal Fashion: @nomiansari @elanofficial @thestudioelite Cake & Treats: @thebakinginstitute Mehndi Artist: @monizaabbasihennaartist

MaharaniWeddings.com (@maharaniweddings)'in paylaştığı bir gönderi ()


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