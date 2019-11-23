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Dünyanın ilk makyaj müzesi açılıyor

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

2020 yılında dünyanın ilk makyaj müzesi New York’ta açılıyor. Güzellik tarihine güçlü bir ışık tutacak olan ve toplum üzerindeki etkilerini keşfetmeyi amaçlayan müze, Pembe Orman: 1950'lerin Amerika'sında makyaj teması (Pink Jungle: 1950s Makeup in America) ile başlayacak.

Dünyanın ilk makyaj müzesi açılıyor

Dünyanın ilk makyaj müzesi gelecek yıl New York’ta açılıyor. Müzenin genel müdürü ve kurucusu Doreen Bloch basın açıklamasında; “Makyaj Müzesi, New York'taki kültürel peyzaj için kritik bir konumda olacak. Çünkü makyajın 10 bin yıllık bir geçmişi var. Bu da müzenin keşfetmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Modern kozmetik endüstrisinin doğuşu olan 1950’ler, başlangıç için mükemmel bir zaman dönemi” dedi.

Makyaj Müzesi’ni ziyaret edenler vintage eserler ve bilgilendirici etkinlikler ile buluşacak. Müzenin marka sponsorları makyaj tarhinde daha önce hiç görülmemiş ögelerin sunulmasında önemli rol oynayacak.

Erno Laszlo’nun Marilyn Monroe ve Greta Garbo tarafından kullanılan yüz bakım ürünlerinden oluşan koleksiyonu da onlardan biri olacak. Biletler Mart 2020’de satışa sunulacak ancak açılış tarihi henüz belli değil.

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