Dünyanın konuştuğu kareler! Başbakan koltuğuna oturmayı bekliyordu... Skandal pozlarına böyle yanıt verdi

Dünyanın konuştuğu dans ve parti videolarının ardından Finlandiya Başbakanı Sanna Marin istifa etmişti ve Marin’in yerine gelecek isim Antti Lindtman için yakın markaj başladı. Marin’in yerine Sosyal Demokrat Parti liderliğini üstlenecek olan Lindtman’ın 20 yıl önce çekilen fotoğrafları bir kez daha kamuoyunun gündemine yerleşti.

FOTOĞRAFLARIN GERÇEK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Bir grup çıplak erkekle poz veren Lindtman’ın yanındakilerin Nazi selamı verdiği kare olay yarattı. Kar maskeli kişilerden birinin Lindtman olduğu belirtilirken bir başka karede Lindtman'ın kimliği ve yüzü belirsiz bir kadınla bir barda cinsel yakınlık yaşadığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede silindi.

Görüntülerin tepki çekmesinden sonra Lindtman fotoğrafın gerçek olduğunu ve ödev olarak verilen bir film projesi olduğunu söyledi. Fin gazetesi Ilta-Sanomat’a konuşan Lindtman, “Bu fotoğrafın sinema kulübünün sitesinden kaldırılmasını istemiştim fakat tekrar birileri bu fotoğrafları sızdırmış. Bu fotoğraflar benim gençliğimden ve yaptıklarımdan çok da gurur duymuyorum. O fotoğraftaki çocuklar biraz aşırı poz vermişler ama ben hiçbir zaman Nazi destekçisi olmadım. O zaman da olmadım şimdi de değilim. Hatta neo-Nazilerin benim siyasetimi beğendiklerini de sanmıyorum” ifadesini kullandı.