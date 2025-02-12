Dünyanın konuştuğu olayda yeni ses kaydı! ABD Sahil Güvenliği paylaştı: Titan denizaltısının patlama anına ait olduğu düşünülüyor

MYNET|DIŞ HABERLER Titanik'in enkazına keşif gezisi yapan denizaltı , 18 Haziran 2023'te suyun basıncı nedeniyle patlayarak yok olmuştu. Olayda Oceangate CEO'su Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz iş insanı Hamish Harding, 77 yaşındaki eski Fransız donanma dalgıcı Paul-Henri Nargeolet, 19 yaşındaki Suleman ve 48 yaşındaki İngiliz-Pakistanlı iş insanı babası Shahzada Dawood hayatını kaybetti. Felakete ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN PAYLAŞILDI

ABD Sahil Güvenlik basınçtan dolayı patlayarak batan denizaltının son anlarını kaydettiği düşünülen ses kayıtlarını yayınladı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne ait bir cihazla kaydedilen ses gerçekten rahatsız edici. Yetkililerin 'şüpheli akustik imza' olarak adlandırdığı olay, inanılmaz derecede yüksek bir patlama sesinin ardından büyük bir gümbürtü duyulduğunu ortaya koyuyor.