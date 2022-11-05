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Dursun Karaca kimdir, neden öldü? Ünlü şarkıların bestekârı Dursun Karaca hayatını kaybetti!

05.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bestekar Dursun Karaca ile ilgili acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. TRT repertuvarında birçok bestesi olan ünlü bestekar hayata gözlerini yumdu. “Bitmemiş Gibi”, “Beni Kalbinde Ara” gibi dillere pelesenk olan şarkıların bestekarı Dursun Karaca basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Dursun Karaca kimdir, neden öldü?

Dursun Karaca kimdir, neden öldü? Ünlü şarkıların bestekârı Dursun Karaca hayatını kaybetti!

Bestekar Dursun Karaca 76 yaşında hayatını kaybetti. Bestecinin ölüm haberini Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Dursun Karaca'nın vefatı üzerine üzüntüsünü dile getiren Onur Akay, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. İşte ünlü şarkıların bestekârı Dursun Karaca'nın hayatı...

DURSUN KARACA KİMDİR?

Dursun Karaca, 28 Şubat 1946 yılında Rize’de doğdu.

Dursun Karaca bestekar ve söz yazarıdır.

Ünlü bestecinin TRT repertuvarında yer alan 35 eseri bulunmaktadır.

Bu eserler TRT’nin hemen hemen tüm sanatçıları tarafından yorumlanmıştır. “Yüreğimde bir ateş, düşlerimde nursun” (hicaz), “Bir tutum hasret” (Kürdilihicazkâr), “Adını anmaya varmıyor dilim” (Nihavent). “Seninle bu aşkı kaldığı yerden” (Nihavent tango), “Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor” (Hicaz/Düyek), “Nasıl Unutursun (Hicaz), “Sabret diyorsun bana” (Nihavent), “Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi” (Caz şarkı), “Ölürüm biliyorsun” (Muhayyer Kürdi Fantezi), “Beni kalbinde ara” (Hicaz) ve “Gittiğin o uzak yerden” (Nihavent fantezi) bestelerinden bazılarıdır. Karaca’nın eserleri; Zeki Müren, Muazzez Abacı, Melahat Gürses, Kemal Caner, Nezir Kanaat, Nazan Sivacı, Seher Dilmaç, İnci Çayırlı, Tuğçe Pala, Cengizhan Sönmez, Lale Mumcu, İlkay Armen, Vedat Kaplan ve daha pek çok sanatçı tarafından televizyonlarda ve CD’lerde (tüm internet ortamında) okunmuştur.

Beste yarışmalarında çok sayıda ödül kazanan Dursun Karaca, Sarıyer Belediyesi, Kültür Vakfı, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi ve diğer kuruluşlara müzik eğitimi vermiş, ayrıca Yıldırım Gürses, Erol Sayan, Radife Erten, Mustafa Sağyaşar gibi ustaları bu kuruluşlara getirerek müzik eğitimi vermeleri sağlamış ve Türk sanat müziğinin yaygınlaştırılması için gayret göstermiştir.

Dursun Karaca

DURSUN KARACA NEDEN ÖLDÜ?

Dursun Karaca'nın ölümü üzerine paylaşımda bulunan Onur Akay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Muazzez Abacı’nın yorumladığı “Bitmemiş Gibi” ve Zeki Müren’in yorumladığı “Beni Kalbinde Ara” gibi, TRT repertuvarında yer alan birçok sevilen eserin bestekârı Dursun Karaca’yı, bugün 4 Kasım 2022 Cuma günü kaybettik. Aynı zamanda 1984- 1989 yılları arasında İstanbul Sarıyer Belediyesi Başka Yardımcısı olarak görev yapmış, 1989 yılında MESAM Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve genel Sekreterliği görevine getirildi ve 2000 yılına kadar 11 yıl MESAM Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Değerli bestekârımızın cenazesi, 05 Kasım 2022 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Sarıyer Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak ve Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve Türk sanat müziği camiasına başsağlığı dilerim.”

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