Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası! İşkence olmaktan çıkacak...

Kişisel temizliğiniz için sıkça kullandığınız duşakabinin kendi temizliği de büyük önem taşıyor. Yalnızca hijyen açısından değil, aynı zamanda güvenlik açısından da fayda sağlayan duşakabin temizliğinin püf noktalarını öğrenerek siz de hem zamandan, hem efordan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN KATI SABUN YERİNE DUŞ JELİ KULLANABİLİRSİNİZ

Alakasız gibi görünse de duşakabinin özellikle zemin temizliği bakımından büyük fayda sağlayan duş jelleri, sıvı ve akışkan yapıları sayesinde duştan sonra zemine yapışıp kalmıyor. Böylece katı sabun gibi duş teknesinde kaygan, tortulu ve yağlı bir yüzey bırakmıyor. Bu nedenle duş jelleri, yalnızca kendi kişisel hijyeniniz için değil, ek olarak duşakabinin hijyeni için de önemli unsurlar barındırıyor.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL ALTERNATİFLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Piyasada her yüzey için farklı bir temizleyici ürün bulmak mümkün. Ancak içeriklerindeki yoğun kimyasallar, özellikle duşakabin gibi kısıtlı ve kapalı noktalarda sağlık açısından çeşitli dezavantajlar yaratabiliyor. Hele ki hassas ve alerjik bir bünyeniz varsa çok daha ciddi zararlara yol açabiliyor. Bu nedenle sirke başta olmak üzere doğal içeriklerden yararlanarak risk düzeyini minimuma indirirken yüksek düzeyde hijyen sağlayabilirsiniz.