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Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası! İşkence olmaktan çıkacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinizin sıklıkla kullanılan her köşesi gibi duşakabin de kolayca kirlenen ve sürekli temizlik isteyen noktalar arasında yer alıyor. Diğer yandan duşakabin camlarında oluşan lekelerden duş teknesinin köşelerindeki sararmalara, kirlenmiş musluk başlıklarından kayganlaşmış zemine kadar pek çok sorunu kolayca çözebileceğiniz yöntemler de bulunuyor.

Duşakabin temizliğinin en önemli 5 püf noktası! İşkence olmaktan çıkacak...

Kişisel temizliğiniz için sıkça kullandığınız duşakabinin kendi temizliği de büyük önem taşıyor. Yalnızca hijyen açısından değil, aynı zamanda güvenlik açısından da fayda sağlayan duşakabin temizliğinin püf noktalarını öğrenerek siz de hem zamandan, hem efordan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN KATI SABUN YERİNE DUŞ JELİ KULLANABİLİRSİNİZ

Görsel 1

Alakasız gibi görünse de duşakabinin özellikle zemin temizliği bakımından büyük fayda sağlayan duş jelleri, sıvı ve akışkan yapıları sayesinde duştan sonra zemine yapışıp kalmıyor. Böylece katı sabun gibi duş teknesinde kaygan, tortulu ve yağlı bir yüzey bırakmıyor. Bu nedenle duş jelleri, yalnızca kendi kişisel hijyeniniz için değil, ek olarak duşakabinin hijyeni için de önemli unsurlar barındırıyor.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL ALTERNATİFLERDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Görsel 2

Piyasada her yüzey için farklı bir temizleyici ürün bulmak mümkün. Ancak içeriklerindeki yoğun kimyasallar, özellikle duşakabin gibi kısıtlı ve kapalı noktalarda sağlık açısından çeşitli dezavantajlar yaratabiliyor. Hele ki hassas ve alerjik bir bünyeniz varsa çok daha ciddi zararlara yol açabiliyor. Bu nedenle sirke başta olmak üzere doğal içeriklerden yararlanarak risk düzeyini minimuma indirirken yüksek düzeyde hijyen sağlayabilirsiniz.

DUŞAKABİN CAMLARINI SİRKE VE KARBONATLA SİLEBİLİRSİNİZ

Görsel 3

Kireçli sular, duşakabinlerdeki cam veya plastik kısımları zaman içinde lekeli ve kirli bir hale getirebiliyor. Duşakabin temizliğinde en sık karşılaşılan dezavantajlar arasındaki bu durum için sirke ve karbonatı karıştırabilirsiniz. Saf sirke ve karbonatı macun kıvamına gelinceye kadar karıştırabilir, bu karışımı bir sünger veya bez yardımıyla camlara yaydıktan sonra 15 - 20 dakika bekleyebilir ve ardından camları durulayabilirsiniz.

FAYANSLAR İÇİN SİRKE VE BULAŞIK DETERJANI KULLANABİLİRSİNİZ

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Duşakabini çevreleyen fayanslar veya duşakabin teknesinin çevresi zamanla sarı lekelerle kaplanabiliyor. Sıkça karşılaşılan bir diğer problem olan bu durum için de sirkenin yanı sıra bulaşık deterjanından faydalanabilirsiniz. Sprey şişe içerisine eşit miktarlarda saf sirke ve su koyduktan sonra bu karışıma bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ekleyebilir, ardından bu karşımı lekeli bölgelere püskürterek yaklaşık 15 dakika bekleyebilirsiniz. Son olarak da bol su ile durulayabilirsiniz.

DUŞAKABİNİ KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA CAMINI AÇIK BIRAKABİLİRSİNİZ

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Duştan sonra ve diğer zamanlarda duşakabin camını olabildiğince açık tutarak camlarda veya plastik yüzeylerde oluşabilecek lekeleri en aza indirebilirsiniz. Diğer yandan tıpkı duşakabin camları gibi banyoyu da sık sık havalandırarak içeride biriken buharın hızlı bir şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece banyonuzdaki tüm cam yüzeylerde çok daha az leke oluşmasına aracılık etmiş olursunuz.

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