Düşen ve sarkan ciltlere ameliyatsız çözüm: Sıvı cilt germe (liquid lifting)

Dolgularda ipler gibi kalıcı ve geçici dolgular olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her ikisininde kalıcı olmayanını tercih etmek daha sağlıklı bir seçim olur. Geçici dolgular değişik teknolojilerle işlenmiş, uygulanacak bölgeye göre farklı yoğunluklarda üretilen hyalüronik asit bazlı doğal dolgulardır. Son yıllarda akıllı dolgular diye de adlandırılan yeni dolguların ciltteki dağılımları, cildin iyilik halini daha kalıcı kılmaktadır.
Dolgular, yaşla ciltte oluşan boşlukları doldurmak amacıyla uygulanır. Ancak yeni dolgular cilt katmanlarında yayılarak uygulama tekniğine göre ciltte lifting etkisi yaparlar ki, biz bu teknikle tüm yüze uyguladığımız dolgu işlemine sıvı lifting veya liquid lifting diyoruz.
Tüm bu işlemler doğal görünümü koruyacak şekilde yapılmalı. Estetik uygulamalardaki başarı, kişinin karekteristik özelliklerini bozmadan hatta vurgulayarak daha genç ve güzel görünüm sağlamakla mümkündür. Birbirine benzeyen gergin, şiş yüzler bence hiçbir anlamı ve cazibesi olmayan görüntülerdir.
Üst yüzde liquid lifting ile amaç, göz yaşı oluğunu doldururken şakak hattının belirginleştirilmesi ile bu bölgeye yapılacak dolgu dağılımı ile lift etkisi de oluşturmaktır.
Alt yüzde çene devamlılığının sağlanması çok önemli. Yaşlanmak sadece yumuşak dokunun yaşlanması değildir. Kemik yapımız, kaslarımız, bağ dokularımızda yaşlandığı için yaşla çenede küçülme, dokularda incelme olur. Alt yüzde çene belirginleştirilecek şekilde ve çevresindeki deformiteler düzeltilecek şekilde dolgu yapılır.
Ayrıca çene kemiğinin kulak altındaki açısınıda belirginleştirerek alt çene devamlılığı sağlanır. Bu işlem buldog görünümünü düzeltirken gıdıyı da geride bırakır ve daha diri görüntü sağlar.
İyi anatomi bilgisi, tecrübe ve dolguyu cildin doğru katmanlarına dağıtmakla ciltte lifting etkisi oluşturabiliriz. Yüzün anatomik olarak gerekli bölgelerine, cildin çeşitli katmanlarına, doğru dolguları doğru teknikle yerleştirmek daha genç, dinç, hüzünlü olmayan, sağlıklı ve diri görüntü olmasını sağlar.
Cilde uygun olarak sarkmış, boşlukları olan bazı yüzleri thread lift ile beraber uygulamak, daha güzel bir görüntü sağlayabilir. Yaşla beraber ciltte oluşmuş doku boşlukları dolgu ile tamamlanır. Sarkmış olan bölgeler ise güçlü ve sarmallı iplerle kaldırılarak (lifting), çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilerek, doğal bir görünüm sağlanır.
Bu işlemlerin etkisi 1,5-2 yıl devam eder. İki yıl sonra gelinen noktada asla işlem yapılmamış olan bir cilt kadar yaşlanma görülmez. Her zaman ifade ettiğim gibi bireysel yaklaşım çok önemlidir. Herkes kendine özeldir ve doktor hastayı değerlendirip o kişi için en doğru uygulama planı oluşturmalıdır.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın
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