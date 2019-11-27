Düşen ve sarkan ciltlere ameliyatsız çözüm: Sıvı cilt germe (liquid lifting)

Dolgularda ipler gibi kalıcı ve geçici dolgular olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her ikisininde kalıcı olmayanını tercih etmek daha sağlıklı bir seçim olur. Geçici dolgular değişik teknolojilerle işlenmiş, uygulanacak bölgeye göre farklı yoğunluklarda üretilen hyalüronik asit bazlı doğal dolgulardır. Son yıllarda akıllı dolgular diye de adlandırılan yeni dolguların ciltteki dağılımları, cildin iyilik halini daha kalıcı kılmaktadır.

SIVI LIFTING VEYA LIQUID LIFTING NEDİR?

Dolgular, yaşla ciltte oluşan boşlukları doldurmak amacıyla uygulanır. Ancak yeni dolgular cilt katmanlarında yayılarak uygulama tekniğine göre ciltte lifting etkisi yaparlar ki, biz bu teknikle tüm yüze uyguladığımız dolgu işlemine sıvı lifting veya liquid lifting diyoruz.

Tüm bu işlemler doğal görünümü koruyacak şekilde yapılmalı. Estetik uygulamalardaki başarı, kişinin karekteristik özelliklerini bozmadan hatta vurgulayarak daha genç ve güzel görünüm sağlamakla mümkündür. Birbirine benzeyen gergin, şiş yüzler bence hiçbir anlamı ve cazibesi olmayan görüntülerdir.