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Düşes Meghan, hamileliğini tüm dünyadan bakın nasıl gizledi?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

19 Mayıs'ta Prens Harry ile dünya evine giren eski oyuncu, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı. Peki birçok resmi etkinliğe katılan Meghan Markle, hamile oluşunu tüm dünyadan nasıl gizledi?

Düşes Meghan, hamileliğini tüm dünyadan bakın nasıl gizledi?

Tüm dünyanın ne zaman hamile kalacağını merakla beklediği Meghan Markle'ın ilk bebeğini önümüzdeki ilkbaharda dünyaya getireceği resmi olarak açıklandı.

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Stilist Lucas Armitage, Meghan Markle'ın gardırobundaki değişimlerin zaten bebek habercisi olduğunun altını çizdi.

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Kensington Sarayı ile bu sabah hamileliğini açıklayan Meghan, ikinci üç aylık dönemindeydi ancak dikkatle planlanmış moda stilleri sayesinde hamilelik söylentilerinin önüne geçti.

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Geçtiğimiz pazartesi günü Sydney'de bir resmi ziyarete katılan Meghan'a stratejik olarak tutması söylenen plastik klasörler eşlik etmişti.

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Geçtiğimiz Cuma günü Prenses Eugenie'nin düğününde giydiği Givenchy paltosu da oluşabilecek dedikoduların önüne geçmeye yetti. Ünlü stilist Lucas Armitage İngiliz gazete DailyMail'e verdiği demeçte şunları söyledi:

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''Son zamanlarda Meghan Markle'ın değişen tarzını görünce bir bebek haberi almanın sürpriz olmayacağını biliyorduk. Diz boyu paltoların kullanımı, Meghan'ın spekülasyondan kaçınmasına yardımcı oldu ve şu an sonbahar mevsimi olduğu için, uzun boylu paltoların kullanımı şüpheye yol açmadı.''

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Annesi Doria Raglan'ın da İngiltere'ye kalıcı olarak taşınması bekleniyor.

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Meghan Markle Meghan Markle hamile

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