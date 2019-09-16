KADIN

Düşündüğünüzde çok daha fazlası! İşte limonların güzellik rutininiz için önemli olmasının nedenleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bol vitamin ve mineral içermelerinden dolayı limonların birçok sağlık yararı olduğunu biliyoruz. Peki salatalarınızda, en sevdiğiniz yemeklerde kullandığınız limonları güzellik rutininizde de kullanmayı denediniz mi? Bir limon cildinizden tutun saçlarınıza kadar mucizeler yaratabilir. Bu ipuçlarıyla her gün bir limon kullanmak isteyeceksiniz.

Mutfağın vazgeçilmezi limonu güzelliğiniz için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

GÜZELLİK RUTİNİNİZE DE DAHİL EDECEKSİNİZ

İçeriğindeki yüksek orandaki C vitamini sayesinde limonların faydalı olduğunu biliyoruz. Salatalarımıza çaylarımıza hatta bakım kürlerimize bile dahil ettiğimiz limonunun güzellik bakımında nasıl faydalar sağladığını mutlaka bilmelisiniz.

LİMONA EVİNİZİN BAŞ KÖŞESİNDE YER AYIRIN

Havadaki mikropları temizlediği, kanser önleyici özellikleri, güneş yanığını tedavi etmesiyle de bilinen limonlar düşündüğünüzden çok daha fazlası olabilir. İşte limonda saklı mucize gibi güzellik sırları...


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