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Duvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sancaktepe’de kimliği belirsiz 2 kişi, duvarına tırmarak girdikleri site içindeki daireden 140 bin TL tutarında döviz ile 100 bin TL değerinde altın alıp kaçtı.

Duvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydular

Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Sancaktepe’de kimliği belirsiz 2 kişi, duvarına tırmarak girdikleri site içindeki daireden 140 bin TL tutarında döviz ile 100 bin TL değerinde altın alıp kaçtı. Şüpheliler, kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
6 Ekim akşamı meydana gelen hırsızlık olayı şöyle gerçekleşti: Kimliği belirsiz 2 kişi, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi’ndeki siteye duvarı tırmanarak girdi. Ardından da kimsenin bulunmadığı 2’nci kattaki daireye balkon kapısından girdi. İkili evde buldukları 100 bin TL değerinde altın ile 140 bin TL tutarındaki dövizi alıp kaçtı.
KAPIYI İÇERİDEN SÜRGÜLEMİŞLER
İlerleyen saatlerde eve gelen daire sahibi, kapıyı açmak istedi. Ancak kapının arkadan sürgülü olduğunu fark etti. Balkondan girdiği evin darmadağın olduğunu görünce de polisi aradı. Polis evde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçarken de sitenin duvarından tırmanan 2 hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, ikiliyi yakalamak için araştırma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Duvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydularDuvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydularDuvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydularDuvarı tırmanarak girdikleri sitedeki evi soydular

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