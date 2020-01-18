Duyanlara duymayanlara: Samsung Galaxy S20 ailesinin özellikleri detaylandı! Sürpriz var…

Samsung Galaxy S20 bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden bir akıllı telefon. En başta Galaxy S20’nin Galaxy S11 ve Galaxy S11+ olarak adlandırılmasını bekliyorduk ancak yapılan sızıntılar Samsung’un isimlendirme planlarının değiştiğini gösterdi bizlere. Radikal kararlar almayı seven Samsung, isimlendirmede değişiklik yaparak Galaxy S11 ismini tıpkı Apple’ın iPhone 9 için yaptığı gibi tarihe gömdü ve Galaxy S20 ailesi ile bizleri tanıştırmak için gün saymaya başladı. GALAXY S20 YAĞMURU YAŞANACAK Galaxy UNPACKED 2020 etkinliği, 11 Şubat 2020’de düzenlenecek. Bu etkinlikte Samsung bizlere Galaxy S20’nin yanında sadece ‘’Plus’’ isimli bir model tanıtıp da geçmeyecek. O gün hava durumu bir nevi Samsung Galaxy S20 yağmurlu olarak değiştirilecek. Zira, bu zamana kadar elde edilen sızıntılara göre Samsung UNPACKED 2020 etkinliğinde Galaxy S20 5G’nin yanı sıra Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+ 5G’yi de tanıtacak. Bu telefonların özellikleri de çoktan sızdırıldı bile. AİLENİN EN BÜYÜĞÜ: SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, adından da anlaşılacağı üzere 5G desteğiyle gelecek. Bunun dışında cihazın kalbinde ise Samsung Exynos 990/ Snapdragon 865 işlemcisi yer alacak. Galaxy S20 Ultra 5G’nin ekranı ise 6,9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED bir ekran olacak ve bu ekran 120 Hz yineleme oranı sunacak. Bu oyun severler için üstün bir ekran deneyimi, gayet akıcı bir oyun demek.

Galaxy S20 Ultra 5G’nin asıl dikkat çeken yanı kameraları. Cihazın arka kameralarından en büyüğü 108 Megapiksel değerinde olacak ve bu kamera ultra geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekmeye olanak sağlayacak. Bu kameranın yanında biri 48 Megapiksel değerinde telefoto, bir diğeri ise 12 Megapiksel değerinde ultra geniş açılı olmak üzere 2 kamera daha yer alacak. Tüm bu kamera kurulumun yanında ise ToF sensörü yerini koruyacak. Galaxy S20 Ultra 5G’nin en kayda değer kamera özelliği ise 4K’nın da üzerine çıkabilecek olması. Zira, Galaxy S20 Ultra 5G, bünyesinde barındıracağı kameralar ile tam 8K çözünürlüğünde videolar çekebilecek. En azından sızıntılardan yola çıkılarak yapılan tahminler bu yönde. Gelelim bir sonraki Galaxy S20 modeline. GALAXY S20 ULTRA 5G’NİN BİR KÜÇÜĞÜ: SAMSUNG GALAXY S20+ 5G Samsung Galaxy S20+ 5G, bünyesinde 6,7 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Galaxy S20+ 5G, kamera kurulumu ile Galaxy S20 Ultra 5G’den ayrışacak. Cihazın kamera kısmında 12 Megapiksel değerinde geniş açılı bir kamera, 64 Megapiksel değerinde bir telefoto kamera ve 12 Megapiksel değerinde ultra geniş açılı bir kamera yer alacak. Bu cihaz da tıpkı Galaxy S20 Ultra 5G gibi 8K video kaydı yapabilecek. Görünüşe göre, Galaxy S20+ 5G’de Samsung telefoto kameraya ağırlık vermiş ve 8K video kaydı özelliğini Galaxy S20+ 5G’den esirgememiş.