HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzce'de feci kaza! Kopan parmağı dakikalarca aradılar

Düzce'de feci kaza! Kopan parmağı dakikalarca aradılar

30.10.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. Devrilen çimento yüklü tırda sürücü ve yanındaki iki çocuğu yaralandı. Yaralı çocuklardan 4 yaşındaki Z.N.K'nin ayak serçe parmağının koptuğu tespit edildi. Vatandaşların dakikalarca aramalarına rağmen 4 yaşındaki kızın kopan ayak parmağı bulunamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı.

Düzce'de feci kaza! Kopan parmağı dakikalarca aradılar

Düzce'de, devrilen tırda bulunan küçük kızın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca aramalarına rağmen kopan ayak parmağı bulunamadı.

Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar Sır dolu dehşet! Poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştılar

Kaza akşam saatlerinde Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine giden İ.K idaresindeki çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

fef

KOPAN PARMAĞI ARADILAR

Kazada sürücü İ.K ile çocukları Z.N.K (4) ve N.K (11) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Z.N.K'nin sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı. Ancak parmak bulunamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanan arı kovanlarını söndürmek istemişti! Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştuYanan arı kovanlarını söndürmek istemişti! Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştu
Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıMersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

En Çok Okunan Haberler

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezaevinde intihar etti

Togg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktı

Togg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktı

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.