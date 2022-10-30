Düzce'de feci kaza! Kopan parmağı dakikalarca aradılar

Düzce'de, devrilen tırda bulunan küçük kızın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca aramalarına rağmen kopan ayak parmağı bulunamadı.

Kaza akşam saatlerinde Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine giden İ.K idaresindeki çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

KOPAN PARMAĞI ARADILAR

Kazada sürücü İ.K ile çocukları Z.N.K (4) ve N.K (11) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Z.N.K'nin sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı. Ancak parmak bulunamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

