HABER

Düzce'de heyelan! Köylere ulaşım kapandı! Mahsur kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 05:07 | Son Güncelleme

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Dokuzdeğirmen Camisi'nin avlusunda kriz merkezi oluşturuldu.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

"10 ARKADAŞIMIZ MAHSUR BEKLİYOR"

Bölgeye gelen Vali Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehir Evleri'nde 10 arkadaşımız mahsur. Genelkurmay Başkanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız vasıtasıyla bildirimde bulunduk, talebimizi yaptık. Helikopter bekliyoruz. İnşallah helikopter geldiğinde arkadaşlarımızı kurtaracağız." diye konuştu.

Hava koşulları nedeniyle oraya gitmenin mümkün görünmediğini, suların halen yüksek olduğunu aktaran Dağlı, "O açıdan beklemek durumundayız. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şu an için görünmüyor. Bir arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, birinin de bacağında yara var ama onlar sabrediyor. İnşallah yetişeceğiz, kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

"HELİKOPTER AYARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, yağmurun daha da arttığını belirterek, Nehir Evleri bölgesinde mahsur kalanların olduğunu kaydetti.

Buradaki rafting merkezinin işleticisi ve günübirlik gelenlerin de orada bulunduğunu aktaran Çakmak, "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurduk, iyiyiz diyorlar." diye konuştu. (AA)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce heyelan

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Ne olduğunu anlayamadılar bile! Bir anda karşı şeride fırladı!

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürülüğüne atandı

Emniyet Genel Müdürü değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.