HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce’de okullar tatil mi edildi? Bolu depremi sonrası yarın Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart 2023 için valilikten açıklama geldi mi?

Düzce’de okullar tatil mi edildi? Bolu depremi sonrası yarın Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart 2023 için valilikten açıklama geldi mi?

16.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de okullar tatil mi? Bolu'da meydana gelen ve İstanbul, Ankara ve Düzce'den de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay veli ve öğrencileri ilgilendiren bir son dakika açıklamasında bulundu. 17 Mart 2023 Cuma günü için Vali Atay'ın yaptığı açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, Düzce’de okullar tatil mi edildi? Bolu depremi sonrası yarın Düzce'de okullar tatil mi?

Düzce’de okullar tatil mi edildi? Bolu depremi sonrası yarın Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart 2023 için valilikten açıklama geldi mi?

Düzce'de bugün okullar tatil edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay kentin yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan da hissedilen Bolu depremine ilişkin konuştu. Panikleyerek korkan çocukların evlerine gönderildiği aktarıldı. Okullarda eğitime bugünlük ara verildi. Yarın için henüz açıklamada bulunulmadı.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde paniğe neden oldu. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sonrası açıklamada bulundu. Vali Atay, Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, Okullarda eğitime bugünlük ara verdiklerini açıkladı.

DÜZCE'DE 17 MART CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
Düzce okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.