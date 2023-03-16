Düzce’de okullar tatil mi edildi? Bolu depremi sonrası yarın Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart 2023 için valilikten açıklama geldi mi?

Düzce'de bugün okullar tatil edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay kentin yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan da hissedilen Bolu depremine ilişkin konuştu. Panikleyerek korkan çocukların evlerine gönderildiği aktarıldı. Okullarda eğitime bugünlük ara verildi. Yarın için henüz açıklamada bulunulmadı.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem birçok ilde paniğe neden oldu. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem sonrası açıklamada bulundu. Vali Atay, Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, Okullarda eğitime bugünlük ara verdiklerini açıkladı.

DÜZCE'DE 17 MART CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Düzce Valisi Cevdet Atay, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik."

