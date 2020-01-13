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  4. Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Düzce’de sabah saatlerinde halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu, hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi. Otobüs Şoförü İsmail Taşkaya, otobüste fenalaşan kadının yanına tanıdığını bıraktığını söyleyerek; “Kimsesi olmasa ben refakat edecektim” dedi.

Sabah saat 08.30 sıralarında Sarayyeri-Arapçitliği-Düzce hattında servis yapan Düzce Belediyesi Halk Otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, otobüs içerisinde baygınlık geçiren yolcuyu güzergahından çıkarak acil servise yetiştirdi.

Alınan bilgilere göre, Sarayyeri-Arapçiftliği-Düzce hattında çalışan İsmail Taşkaya idaresindeki otobüs, sabah saatlerinde normal güzergahında çalışıyordu. Arapçiftliği mevkiinde okula gitmek için otobüse binen Şennur Elmalı, bir süre sonra otobüsün içerisinde rahatsızlık geçirdi. Yolcuların uyarısı üzerine önce aracı durdurup kadına yardımcı olan Otobüs Şoförü Taşkaya daha sonra yolcunun tekrar baygınlık geçirdiğini görünce kadının durumunun ciddi olduğunu düşünerek güzergahından çıkıp Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine getirdi. Kadını sağ salim teslim etmesinin ardından hattına devam eden otobüs şoförü İsmail Taşkaya, "Tüm şoförlerin bu gibi durumlarda duyarlı olması gerektiğini, yolcuların hiç biri güzergahtan çıktım diye sorun yapmadı" dedi. Taşkaya şöyle devam etti: ‘Sabah 08:30’da Arapçiftliği Mahallesinden bayan otobüse bindi. Hamidiye kız Kur’an kursu önüne geldiğimizde yolcular bir bayanın bayıldığını söyledi. Otobüsün sağa çektim ve bayanı indirdim orada müdahale ettim. Yüzüne su vurduk ve kusacağını söyledi. Daha sonra ayıldı kendine gelir gibi oldu. Sonra tekrar bayıldı. Yolculara hastaneye gitmem gerektiğini söyledim. Hepsi anlayışla karşıladı. Amirini arayıp hattan çıkacağımı söyledim oda tamam dedi. Hızlı bir şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Görevli arkadaşlar sedye ile gelerek hanımefendiye yardımcı oldular. Otobüs içinde bayanı tanıyan var mı diye sordum. Bir kişi tanıdığını söyledi. Onu Hastanın başında bırakıp ben tekrar hattıma devam ettim. Tanıyan biri olmasaydı ben başında bekleyecektim. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü yetkilileri bize bu konularla alakalı olarak sürekli seminer ve eğitim veriyorlar" dedi.

Fenalaşan kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Düzce şoför hasta halk otobüsü

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