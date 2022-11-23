DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 KASIM 2022: Elektrikler ne zaman gelecek? AFAD'dan Düzce depremi sonrası son dakika açıklaması!

Düzce'de bugün saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Düzce ve ilçelerinde elektrik kesintileri gerçekleştiği aktarıldı. Düzce'de gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba günü AFAD'dan yapılan açıklama ve detaylar...

22 KASIM ÇARŞAMBA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Düzce Gökyaka'daki 5.9 şiddetindeki deprem elektirk kesintisine neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir.

Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz."

Elektriklerin ne zaman geleceğine ilişkin ise henüz yeni bir detaya yer verilmedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ'DEN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında. Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik."

