HABER

Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 00:19 | Son Güncelleme

Düzce'de çıkan yangında tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Beyköy beldesinde faaliyetini sürdüren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Değirmenbaşı Köyü mevkisinde Osman Akyüz'e ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden işçiler, fabrikayı hemen tahliye ederek yangına müdahale etmek istedi. Kısa sürede büyüyen yangın olay yerine gelen Beyköy ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi.

Olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınan işçi, ayakta tedavi edildi.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktıIsınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktıIsınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otel odasından binaların çatılarından geçerek kaçtı! Ekipleri görünce sevinçten dans etti!

Bankanın balkonunda yakalandı! Ekipleri görünce göbek attı!

30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.