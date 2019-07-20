Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde dün arama ekipleri tarafından cesedine ulaşılan kadın defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan Fatma Töngel'in (42) cenazesi Akçakoca'nın Küpler köyündeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından aynı köy mezarlığına getirilen Töngel için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Töngel'in naaşı aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Töngel ailesinin akraba ve yakınlarıyla Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile kurum müdürleri katıldı.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında, kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cesedi bulunmuştu.

