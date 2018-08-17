'Düzensiz menstrual döngü ve infertilite sebebiniz belki de, polikistik over sendromu olabilir

Pkos’lu kadınların yumurtalıkların etrafını saran çok sayıda kistler vardır, anlamı da buradan gelir.

Pkos’lu kadınlarda düzensiz menstrual döngü ya da hiç regl görememe, tüylenme, akne, ağır pms, infertilite (kısırlık), obezite ve insülin direnci sıklıkla görülen durumlardır.



Polikistik overin sebebi tam bilinmemekle beraber, bir çok faktör gibi genetik yatkınlık önemli bir rol oynar. Esas altında yatan sebep ise, hormonal dengesizliktir. Pkos’lu kadınların yumurtalıkları, sağlıklı kadınlara göre daha çok androjen üretir. Androjen erkeklik hormonudur. Bu hormonun fazlalığı ovulasyonu olumsuz etkiler. Bu yüzden erkek tipi kıllanma pkos’lu kadınlarda görülen bir durumdur.



Pkos’lu kadınların bir çoğu kilo sıkıntısı yaşar ve genellikle insülin direnciyle beraber kendini gösterir. Eğer kilo kontrolü sağlanmazsa insülin seviyesindeki artışla beraber infertilite problemi yaşanabilir çünkü; Hiperinsülinemi (insülinin yüksek olması) , yumurtlamama ve adet görememeye sebep olur. Bu sebeple Pkos’lu kadınların bu durumları yaşamamaları için fazla kilolarından kurtulmaları gerekir.



Pkos’un kötüleşmesini engellemek için;



Fazla kilolarınızdan kurtulun. Kiloyla birlikte insülin direnci ve beraberinde pkos, kendini daha da belli ediyor. Eğer siz dur demezseniz, bu böylece devam eder.

Sebze ve yeşillik odaklı, düşük karbonhidratlı, omega 3 ten zengin bir beslenme tarzı edinin.

Vitamin ve minerallerinizin tam olduğundan emin olun. Başta D vitamini! Her yazımda istisnasız bahsediyorum. Çünkü her hastalığın altından D vitamini eksikliği çıkıyor.

Altta yatan esas sebep hormonal dengesizlik olduğundan tohum döngüsünü yapabilirsin.

Aynı zamanda Intermittent fasting diyeti yapabilirsin yani akşam yemeğini erken bir saatte bitirip bütün gece vücudunu sindirimden uzak tutman hormonal dengen için oldukça önemli. Yatmadan 2 saat önce ara öğün yapan kalmadı değil mi ?

Hareket edin. Yüzün, koşun, kardio yapın, istediğiniz ve ilginizi çeken bir spor dalı bulun ve gerçekten kendinizle bütünleştirin. Hem psikolojik olarak kendinizi kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz.

Pkos’un şuan bilinen bir tedavisi yok. Jinekoloğunuzun tedavisine ek olarak beslenme, hareket ve kilo kontrolüyle sağlıklı bir kadından farksız olabilirsiniz. Kendinizi sakın kötü hissetmeyin, ‘ben nasıl hamile kalırım, çocuğum olacak mı’ gibi düşüncelere sakın girmeyin. Kendi bedeninizi sevin. Hepsinin hormonal bir problem olduğunu unutmayın, bu durumu kontrol altına almak sizin elinizde !



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