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  4. Düzgün yapıldığında 10 yıl dayanıyor! İşte kalıcı göz makyajı hakkında bilmeniz gerekenler

Düzgün yapıldığında 10 yıl dayanıyor! İşte kalıcı göz makyajı hakkında bilmeniz gerekenler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
30.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün göz kalemi uygulamaya vakit ayırmaktan ya da tam olarak istediğiniz gibi uygulayamamaktan şikayetçiyseniz kalıcı göz makyajını tercih edebilirsiniz. İşte bu uygulama hakkında bilmeniz gerekenler.

Saatlerce uğraşmaya rağmen istenilen göz makyajına ulaşamıyorsanız ya da vakit ayıramıyorsanız kalıcı göz makyajı uygulamalarını profesyonel makyaj sanatçıları tarafından yaptırabilirsiniz.

KALICI GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILIYOR?

"Gözde kalıcı makyaj kuyruklu ya da kuyruksuz eyeliner şeklinde yapılır. Göz altında kirpik sıklaştırma şeklinde de yapılabilir.

Genelde kadınlar gözün üstüne keskin bitişli bir eyeliner tercih ediyorsa, gözün altının doğal olmasını isterler. Çünkü göz uygulamasının toplamda 8-10 yıl kadar kalıcılığı vardır. Bu kadar kalıcılık demek neredeyse bir ömre tekabül edebilir, tekrarda üstüne yapılan eyeliner onun süresini arttırır.

Kalıcı göz makyajının çok doğal olmasını isteyen kişilere kirpik sıklaştırma önerilir. Kirpik sıklaştırma, kirpiklerin diplerine noktalar konularak kirpiklerin sık görülmesini sağlar. Doğal bir uygulamadır. Toplamda 8 yıl gider.

Kuyruklu ve alt üstlü birlikte eyelinerlar daha gösterişli eyeliner kullanan kadınlar için idealdir."

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cilt bakımı
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