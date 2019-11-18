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E-5’te zincirleme kaza! Bir araç takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

E-5 kara yolu Beylikdüzü mevkisi Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı.

Kaza, dün öğle saatlerinden E-5 Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın sürücüsü, o sırada yan yola girmeye çalışan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir anda takla atarak başka bir arabaya çarparak durabildi.

Kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücünün, yardımına diğer sürücüler koştu. Aracın içinden sürücüyü çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Yaklaşık bir saat Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde uzun araç kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazada takla atan araca başka bir aracın çarpması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası zincirleme kaza

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