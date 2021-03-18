e-Okul neden açılmıyor? e-Okul sistemine giriş problemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart’tan sonra sınavların yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Bu tarihten itibaren öğrenciler seyreltilmiş gruplar halinde sınavlara giriyor. Sınava giren öğrencilerin sonuçları ise e-Okul sistemi üzerinden açıklanıyor. Binlerce öğrencinin sınav sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sistemine giriş yapması ile oluşan yoğunluktan dolayı böyle bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.

E-OKUL’A NEDEN GİRİLMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 8 Mart haftası başlayan lise ve ortaokul öğrencilerinin sınavları, bu hafta itibariyle sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Öğretmenler ve öğrencilerin siteyi yoğun bir şekilde kullanması sebebiyle problem yaşandığı düşünüldü.

E-OKUL NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.

e-Okul VBS sistemi ile eğitim hayatınıza dair tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.