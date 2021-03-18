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e-Okul neden açılmıyor? e-Okul sistemine giriş problemi

18.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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e-Okul neden açılmıyor? e-Okul sistemine giriş problemi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim-öğretim hayatlarına dair birçok şeyi öğrendikleri, öğrenci ve velilerin sık sık kullandığı e-Okul sistemine bir süredir giriş yapılamıyor. e-Okul sistemine girmeye çalışan öğrenciler, kimlik numaraları ve şifreleri ile işlem yaptıktan sonra tekrar giriş sayfasına yönlendiriliyor. Bu sorun ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart’tan sonra sınavların yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Bu tarihten itibaren öğrenciler seyreltilmiş gruplar halinde sınavlara giriyor. Sınava giren öğrencilerin sonuçları ise e-Okul sistemi üzerinden açıklanıyor. Binlerce öğrencinin sınav sonuçlarını öğrenmek için e-Okul sistemine giriş yapması ile oluşan yoğunluktan dolayı böyle bir sorun yaşandığı tahmin ediliyor.

E-OKUL’A NEDEN GİRİLMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 8 Mart haftası başlayan lise ve ortaokul öğrencilerinin sınavları, bu hafta itibariyle sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Öğretmenler ve öğrencilerin siteyi yoğun bir şekilde kullanması sebebiyle problem yaşandığı düşünüldü.

E-OKUL NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.
e-Okul VBS sistemi ile eğitim hayatınıza dair tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

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E-OKUL VBS NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

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e-okul Ziya Selçuk
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