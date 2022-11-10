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E tipi cezaevi nedir, kimler yatar? E tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

10.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevleri çeşitli suç işleyen mahkûmlar için kurulmuş yaşam alanlarıdır. Suç değişkenliğine göre cezaevi tipleri değişkenlik gösterir, işlediği suçların ağırlığına göre kişiler cezaevlerine sevk edilir. E tipi cezaevi bunlardan biridir ve genellikle büyük şehirlerde bulunan bir cezaevi tipidir. Kapalı cezaevlerinden birisi olan E tipi cezaevi 500 kişilik kapasiteye sahiptir. Peki, E tipi cezaevine hangi suçları işleyen zanlılar sevk edilir?

E tipi cezaevi nedir, kimler yatar? E tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Cezaevleri, çeşitleri suç farklılığına göre ayrılmıştır. Cezaevleri ya da bir diğer adıyla hapishaneler açık-kapalı, yarı-açık cezaevleri diye bölümlere ayrılmaktadır. Cezaevlerinde kalan mahkûmların görüşme saatleri idare tarafından belirlenir. Cezaevi içinde ve dışında yüksek güvenlik sağlanır ve bu nedenle görüşme saatleri dışında yakınlarıyla görüşmeleri yasaktır. E tipi cezaevi de kapalı cezaevi çeşitlerinden biridir. Yüksek güvenlik hizmetleri bulunur.

E tipi cezaevi nedir?

E tipi cezaevinin 500 kişilik kapasitesi mevcuttur. Cezaevi içerisinde kadın ve erkek koğuşları birbirinden ayrılmıştır. Kapasite, cezaevinin büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Oda tipleri de değişkenlik gösterir, küçük oda tipleri olduğu gibi mahkûm sayısına göre büyük oda tipleri de mevcuttur. Cezaevinde oda sistemleri 2 4 6 8 10 kişilik olarak ayrılmıştır. Koğuşları diğer koğuşlardan ayıran özelliklerde mevcuttur. Çocuk koğuşlarında çeşitli aktiveleri yapabilmek için faaliyetler mevcuttur.

Cezaevi içerisinde oda sistemleri değişkenlik gösterir. Tek kişilik oda sistemi de mevcuttur. Odalarda havalandırma sistemleri bulunur ve havalandırma sistemi ile koğuşların temiz ve hijyenik olması sağlanır. Yatak olarak ranza çeşidi kullanılır. İki katlı sisteme dayalıdır. Üst katında yatak sistemi bulunur, alt katında ise yemek yeme sistemlerinin bulunur. Mahkûmlar yakınlarıyla belirli saatlerde iletişime girebilmektedir. Çamaşırhane sistemi de mevcuttur. Belirli aralıklarda temizlik de yapılır. Mescit ve berber gibi imkânlarda bulunur. Mahkûmların dışarı çıkmadan cezaevi içerisinde yapabilecekleri aktiviteler de mevcuttur.

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E tipi cezaevinde kimler yatar?

Ağır ve telafi edilmeyecek suç işlemiş olanlar E tipi cezaevlerine sevk edilir. Tehlikeli olarak nitelendirilen mahkûmların yattığı cezaevi çeşitlerinden birisi E tipidir. Bu nedenle mahkûmların telefon kullanımı ya da dışarıyla iletişime geçmesi yasaktır.

E tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

E tipi cezaevine sevk edilen suçlar şu şekildedir:

  • Cinayet
  • Tecavüz
  • Terör

E Tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

Belirli suçların derecesine göre cezaevleri kategorilere ayrılır ve kişiler suçlarının derecesine göre hapishaneye sevk edilir. Suç çeşitleri hafif veya ağır olmak üzere ikiye ayrılır. Ağır ceza işleyenler daha korumalı ve güvenlikli cezaevlerinde yatarlar. Suç ağırlığına göre mahkûmlar, mahkeme tarafından E tipi cezaevine sevk edilir. E tipi cezaevi, ağır cezalıların bulunduğu cezaevlerinden biridir. Yüksek güvenlikli cezaevi çeşitlerinden birisidir. Cezaevinde kalma süresi hakim tarafından belirlenir. Kasti cinayet işleyenler veya tecavüz suçuna bulaşmış olanlar için E tipi cezaevine sevk edilir. Bu nedenle E tipi cezaevlerinde disiplin hücreleri bulunur.

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