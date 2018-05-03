KADIN

Ebeveyn olduktan sonra hayatı değişen çiftler fenomen olma yolunda

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 03.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bazı şeyler sizi sonduza dek değiştirir. Ancak ne ilk aşk, ne mezuniyet, ne de başka bir şey sizi çocuğunuzu büyütmek kadar etkiler. Tıpkı bu fotoğraflarda gördükleriniz gibi. Blog yazarı Mike Julianell, çocuklarının hayatlarını nasıl değiştirdiğini göstermek için ebeveyn olduktan önce ve sonra başlıklı bir fotoğraf paylaştı. Mike'ın bu fotoğrafları birçok anne babada benzer bir çağrışım yapmış olacak ki fotoğrafların ardı arkası kesilmedi.

İşte her anne babanın kendini bulacağı birkaç fotoğraf karesi...

Fotoğraflar, çocuk sahibi olduklarında çiftlerin hayatlarının nasıl değiştiğini gösteriyor

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Ne kadar tavsiye aldığınızın ya da okuduğunuz ebeveynlik kitaplarının bir önemi yok, hiçbir şey sizi çocuk sahibi olmanın harikulade gerçekliğine hazırlayamaz.
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Mike, blogunun çocuk yetiştirmenin zorluklarıyla uğraşan ebeveynler için mizah ve dayanışma duygusu sağlamayı hedeflediğini söylüyor.
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Mike, ''tabii ki hepimiz çocuklarımızı çok seviyoruz ama onlardan önceki hayatımızı espirili bir dille göstermekten bir şey olmaz diye düşünüyorum'' diye ekliyor.
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İşte tüm anne ve babaların kendilerini buldukları fotoğraflar...
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Mike Julianell ebeveyn olmadan önce ve sonra

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