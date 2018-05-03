Ebeveyn olduktan sonra hayatı değişen çiftler fenomen olma yolunda

İşte her anne babanın kendini bulacağı birkaç fotoğraf karesi...
Fotoğraflar, çocuk sahibi olduklarında çiftlerin hayatlarının nasıl değiştiğini gösteriyor
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Ne kadar tavsiye aldığınızın ya da okuduğunuz ebeveynlik kitaplarının bir önemi yok, hiçbir şey sizi çocuk sahibi olmanın harikulade gerçekliğine hazırlayamaz.
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Mike, blogunun çocuk yetiştirmenin zorluklarıyla uğraşan ebeveynler için mizah ve dayanışma duygusu sağlamayı hedeflediğini söylüyor.
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Mike, ''tabii ki hepimiz çocuklarımızı çok seviyoruz ama onlardan önceki hayatımızı espirili bir dille göstermekten bir şey olmaz diye düşünüyorum'' diye ekliyor.
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İşte tüm anne ve babaların kendilerini buldukları fotoğraflar...
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