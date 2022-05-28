Ebeveynlere uyarı! Çocuklarda hepatit belirtileri

Hepatit, karaciğeri etkileyen ve doğru şekilde tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık. İlerleyen hepatit virüsü karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. Oldukça ciddi sonuçları olan İngiltere’de ortaya çıkan hepatit virüsü tüm dünyada endişeye sebep oluyor. Özellikle çocukların sağlığını oldukça tehlikeye atan hepatit virüsü için ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor.

HEPATİT BELİRTİLERİ

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansına göre, potansiyel uyarı işaretleri şunları içeriyor: