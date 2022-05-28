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Ebeveynlere uyarı! Çocuklarda hepatit belirtileri

28.05.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepatit ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gizemli hepatit vakaları özellikle çocukları tehlike altına alıyor. Ebeveynler gizemli hepatit hakkında endişe ve korku yaşıyor. Gizemli hepatitin yol açtığı ciddi sonuçlardan korunmak için hepatit belirtilerine dikkat etmek ve mutlaka doktora görünmek gerekiyor.

Ebeveynlere uyarı! Çocuklarda hepatit belirtileri

Hepatit, karaciğeri etkileyen ve doğru şekilde tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık. İlerleyen hepatit virüsü karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. Oldukça ciddi sonuçları olan İngiltere’de ortaya çıkan hepatit virüsü tüm dünyada endişeye sebep oluyor. Özellikle çocukların sağlığını oldukça tehlikeye atan hepatit virüsü için ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor.

HEPATİT BELİRTİLERİ

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Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansına göre, potansiyel uyarı işaretleri şunları içeriyor:

  • Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık)
  • Koyu idrar
  • Soluk, gri renkli dışkı (kaka)
  • Kaşınan cilt
  • Kas ve eklem ağrısı
  • Yüksek sıcaklık
  • Hasta hissetmek ve hasta olmak
  • Her zaman alışılmadık şekilde yorgun hissetmek
  • İştah kaybı
  • Karın ağrısı

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