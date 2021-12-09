Ebrar Karakurt'tan güzel oyuncu Melis Sezen'e gönderme!

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Melis Sezen'in 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' cümlesini ti'ye aldı.

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne, Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melis Sezen damga vurdu. Sezen'in cesur kıyafeti ve ödül aldığı esnada söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' cümlesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şimdilerde İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt da Sezen'in olay yaratan sözlerine göndermede bulundu. Karakurt, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafa ''Bunu giyiyorum çünkü üstümde'' ve ''Bakıyorum çünkü gözüm var'' notunu düştü.

Bir dönem özel hayatıyla gündeme oturan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayından beri Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

2 yıllık sözleşmesi bulunan Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı İtalya pozlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.



