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  4. Ebru Şallı oğlu Beren'in sevgilisine jest yaptı! Görenler beğeni yağdırdı

Ebru Şallı oğlu Beren'in sevgilisine jest yaptı! Görenler beğeni yağdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 14:17
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Ebru Şallı oğlu Beren'in sevgilisi Laçin Terlemez'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Şallı'nın 21 yaşındaki oğlunun son haline de beğeni yağdı.

2002 yılında Harun Tan ile evlenen Ebru Şallı, 2013 yılında evliliklerine son vermişti. Bu evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren kalbini 2021 yılında gönlünü Laçin Terlemez'e kaptırdı.

Genç aşıkların ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Laçin Terlemez’in doğum gününde Ebru Şallı yaptığı jestle dikkat çekti.

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Ebru Şallı çok sevdiği müstakbel gelini için küçük bir kutlama organize etti. O anlara dair fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Ebru Şallı'nın jestine sosyal medyada beğeni yağarken 21 yaşındaki oğluna dair de "Ne güzel bir çocuk", "Ne kadar yakışıklı" yorumları geldi.


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