Ebru Şallı oğlu Beren'in sevgilisine jest yaptı! Görenler beğeni yağdırdı

2002 yılında Harun Tan ile evlenen Ebru Şallı, 2013 yılında evliliklerine son vermişti. Bu evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren kalbini 2021 yılında gönlünü Laçin Terlemez'e kaptırdı.

Genç aşıkların ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor.

Laçin Terlemez’in doğum gününde Ebru Şallı yaptığı jestle dikkat çekti.

Ebru Şallı çok sevdiği müstakbel gelini için küçük bir kutlama organize etti. O anlara dair fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Ebru Şallı'nın jestine sosyal medyada beğeni yağarken 21 yaşındaki oğluna dair de "Ne güzel bir çocuk", "Ne kadar yakışıklı" yorumları geldi.







