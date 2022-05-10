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Ebru Şancı Cem Belevi-İrem Derici aşkını da pas geçmedi! "Damacanaya yükselenler gibi ya"

10.05.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Seda Sayan-Çağlar Ökten ilişkisi hakkında yaptığı "Seda Sayan’ın yanına 60 yaşında yaşlı, turşu bir adam yakışmaz" yorumuyla gündem olan Ebru Şancı Cem Belevi ve İrem Derici aşkını da pas geçmedi. Şancı İrem Derici'nin Cem Belevi tarafından aldatıldığını duyunca bomba bir yorum yaptı.

Ebru Şancı Cem Belevi-İrem Derici aşkını da pas geçmedi! "Damacanaya yükselenler gibi ya"

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Ebru Şancı açık açık yaptığı yorumlarla gündem oldu. Ebru Şancı önce Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşkını yorumladı. Ünlü isim "Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı" diyerek gündem oldu.

Ebru Şancı ardından ise İrem Derici'nin Cem Belevi tarafından aldatılmasına dair bomba bir yorum yaptı.

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Ebru Şancı açıklamasında "Bu adam belliydi başında bunu yaptı. Ederi bu. Traktörden spor araba performansı bekleyemezsin. Traktörle spor araba yarışır mı? Yapabilitesi belli" dedi.

Ebru Şancı'dan bomba Seda Sayan yorumu! &quot;Turşuyla evleneceğine...&quot;Ebru Şancı'dan bomba Seda Sayan yorumu! "Turşuyla evleneceğine..."

Ebru Şancı ardından ise Cem Belevi'nin "Sehpayla bile flört ederim" sözlerini duyunca "Damacanaya yükselenler gibi ya" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici Ebru Şancı
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