Ebru Şancı Cem Belevi-İrem Derici aşkını da pas geçmedi! "Damacanaya yükselenler gibi ya"

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Ebru Şancı açık açık yaptığı yorumlarla gündem oldu. Ebru Şancı önce Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşkını yorumladı. Ünlü isim "Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı" diyerek gündem oldu.

Ebru Şancı ardından ise İrem Derici'nin Cem Belevi tarafından aldatılmasına dair bomba bir yorum yaptı.

Ebru Şancı açıklamasında "Bu adam belliydi başında bunu yaptı. Ederi bu. Traktörden spor araba performansı bekleyemezsin. Traktörle spor araba yarışır mı? Yapabilitesi belli" dedi.

Ebru Şancı ardından ise Cem Belevi'nin "Sehpayla bile flört ederim" sözlerini duyunca "Damacanaya yükselenler gibi ya" dedi.



