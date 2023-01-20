Ebru Şancı'dan Hadise iddiası! Reza Zarrab'ın hediye ettiği otomobili 200 bin Euro'ya satmış

Hadise ve Reza Zarrab hakkındaki iddialar bitmiyor. Şancı'nın iddiasına göre; Reza Zarrab Hadise'ye 5 milyon TL'lik otomobil hediye etti. Ebru Şancı Öztürk, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında milyonluk aracın akıbetini açıkladı.

FUTBOLCU KOCASINA HEDİYE ALMAYI DÜŞÜNÜRKEN ÖĞRENDİ

Ebru Şancı, Hadise’nin geçen sene mart ayında Belçika’da 200 bin Euro’ya aracı sattığını açıkladı.

Ebru Şancı Öztürk, "Benim eşim (Alparslan Öztürk) çifte vatandaş. Eşime hediye olarak Belçika’ya araba almak için gittik. Eşimin arkadaşlarıyla anlaştık sürpriz yapmak için. Çocuk dedi ki B ile başlayan aracı 'Hadise benim arkadaşıma sattı, keşke daha önceden haber verseydin' dedi. Hatta geçen sene mart ayında 200 bin Euro'ya satmış. Sattığı galericinin adi Ali’ymiş. Dün akşam Ali Bey'i aradım sizi arayacağım dedi aramadı, geri dönüş yapmadı. Tarihler tutuyor, konumlar tutuyor" dedi.