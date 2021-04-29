Ebru Şancı tam kapanmada İstanbul'u terk edenlere kızdı

Geçtiğimiz yıl oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Ebru Şancı sosyal medyada oldukça aktif.

Sık sık gündeme dair de paylaşımlar yapan Ebru Şancı tam kapanma kararı sonrasında İstanbul'u terk edenlere seslendi. "Vallahi bravo" diyen Şancı açıklamasında "İstanbul'u terk edip memleketine kaçanlar madem öyle madem gidiyorsunuz orada kalın dönmeyin" dedi.

Ebru Şancı kendisine özel mesajla gelen tepkilere de sert çıktı.

Şancı açıklamasında o kişilere "Şimdi yazmış birkaç tane balta; siz de geçen sene gittiniz diye, ben geçen sene tam altı buçuk ay kaldım döndüm" diyerek tepki gösterdi.

