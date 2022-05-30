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Ece Melisa restorandaki yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Kardeşi Ege'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

30.05.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'dan tatil için Didim'e gelip İzmir'de bir restoranda yemek yiyen aileden anne Hasret Mercankaya ile çocukları 6 yaşındaki Ece Melisa ve 4 yaşındaki Ege rahatsızlanmıştı. Anneyle çocuklarına gittikleri hastanede tanı konulamadı. Ece Melisa'nın ölümü herkesi yasa boğdu ve ölüm nedeni kayıtlara 'belirsiz' olarak geçti. Anne Hasret Mercankaya iyileşirken, tedavi altına alınan Ege'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi.

Cihan ve Hasret Mercankaya çiftinin Kızları Ece Melisa'nın ölümünün ardından, Ece Melisa'nın kardeşi Ege'den güzel haber geldi! Anne Hasret Mercankaya, oğlu Ege'nin sağlık durumuyla ilgili "Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gitmesi mutlu ediyor" diyerek duygularını paylaştı. Öte yandan, olayın nasıl gerçekleştiğinin hala tespit edilememesinin üzüntü yarattığını dile getiren acılı anne, "Hala olayın neden gerçekleştiği anlaşılamadı. Sonucu merak içerisinde bekliyoruz" diye konuştu.

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Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ve Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edildi, Ece Melisa hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

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'YAKIN ZAMANDA NORMAL SERVİSE ALACAKLAR'

Ege'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Hasret Mercankaya şöyle konuştu:

"Yüzde 10'la çalışan kalbi, yüzde 55'e çıktı. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Yanına gittiğimde beni görünce tanıyıp ağlamaya başladı. Uzun bir süre sonra iletişim kurdum, benden su istedi. Ağzıyla mırıldandı, eliyle su içmek istediğini ifade etti. Ancak yoğun bakımda olduğu için vermedik.

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Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gitmesi mutlu ediyor. Giderken de yanından ayrıldığımız için ağlamaya başladı. Çok mutluyum. Hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattı. Yakın zamanda normal servise alacaklar.

"NEDENİ HALA ANLAŞILAMADI"

Bunun yanında ise olayın hala nasıl gerçekleştiğinin tespit edilememesi üzüntü yaratıyor. Ne ölen kızımın otopsi sonucu çıktı ne de Ege'nin tahlillerinden bir sonuç. Hala olayın neden gerçekleştiği anlaşılamadı. Sonucu merak içerisinde bekliyoruz."

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(DHA)

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